Teresa Lipowska to aktorka, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Zadebiutowała na ekranie jako statystka w filmie "Pierwszy start". Miała wówczas 13 lat. Od 2000 roku Teresa Lipowska wciela się w uwielbianą przez widzów rolę Barbary Mostowiak w serialu "M jak miłość". Chociaż aktorka wkrótce skończy 87 lat, to nie zamierza rezygnować z kariery. Od czasu do czasu pojawia się na większych eventach czy galach. Tak też było tym razem.

Teresa Lipowska była poruszona nagrodą. "Że ktoś jeszcze pamięta o mnie..."

18 czerwca odbyła się Gala Gwiazd Plejady. Na wydarzeniu Teresa Lipowska zaprezentowała się w kwiecistej sukience do ziemi. Do stylizacji dobrała srebrny naszyjnik oraz zegarek. Uśmiech nie schodził aktorce z twarzy, gdy pozowała na ściance. Nic w tym dziwnego, ponieważ ten wieczór był dla niej wyjątkowy. Otrzymała specjalną nagrodę, czyli Super Gwiazdę Plejady. W drodze na scenę po odbiór statuetki towarzyszył jej uczestnik "Hotelu Paradise", Jakub Bzdawka. Teresa Lipowska nie kryła poruszenia, gdy przemawiała do publiki.

Przychodząc tutaj, nie liczyłam na taką nagrodę, tym bardziej, że ja nigdy nie byłam jakąś gwiazdą z pierwszych stron gazet, jakichś wielkich ról, jakichś wielkich emocji. Może życie przebiegło bardzo spokojnie, natomiast, że po 67 latach pracy otrzymuje się taką nagrodę, że ktoś jeszcze pamięta o mnie

- mówiła Teresa Lipowska.

Teresa Lipowska w smutnym wyznaniu. "Jestem samotna"

W marcu 2024 roku Teresa Lipowska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o samotności. Wspomniała o swoim mężu. "Jestem samotna, odkąd 17 lat temu mój Tomek Zaliwski, mój mąż najukochańszy zmarł. Jak jestem w domu, to jestem samotna. Mam oczywiście wspaniałego syna i jego rodzinę, jesteśmy w kontaktach dobrych. Ale samotność każdego dopada. Zwłaszcza, jak się gorzej czuje" - mówiła dla portalu Świat Gwiazd.