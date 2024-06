Euro 2024 to nie tylko rewia mody dla WAGs, ale i trenerów drużyn biorących udział w mistrzostwach. Na świeczniku jest Michał Probierz, który trenuje naszych piłkarzy. Na spotkania w ramach turnieju przychodzi za każdym razem gustownie ubrany. Sprawdziliśmy, ile kosztują jego eleganckie zestawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz i masa komplementów

Michał Probierz ikoną stylu. Spójrzcie tylko na ten karmelowy zestaw

Podczas niedzielnego meczu z Holandią uwaga kibiców skierowana była nie tylko na piłkarzy, ale i na trenera naszej reprezentacji. Probierz przechadzał się bowiem po murawie w eleganckim stroju, który widać było z daleka. Miał na sobie karmelowy garnitur i kamizelkę w kratkę. Do tego dopasował granatowy krawat, białą koszulę i brązowe buty. Stylowy zestaw pochodzi od znanej marki z Łańcuta, czyli Lancerto. "Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że podjęliśmy współpracę z PZPN oraz selekcjonerem reprezentacji Polski, Michałem Probierzem, przy tworzeniu pierwszej oficjalnej kolekcji dla trenera narodowej drużyny piłkarskiej. Kolekcja ta obejmuje eleganckie garnitury, kamizelki, obuwie i stylowe dodatki" - czytamy na stronie marki. Jak prezentują się koszty tego ubioru. Garnitur kosztuje 2999 zł, kamizelka 399 zł, koszula tyle samo, krawat to cena 79 zł, za buty trzeba zapłacić 499 zł, a pasek to koszt rzędu 149,90 zł. Łącznie stylizacja wyniosła więcej niż cztery tysiące złotych. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Michał Probierz podczas meczu KAPiF.pl

Michał Probierz ubierany przez znaną markę. Skąd taka współpraca?

Na temat ubierania trenera kadry zdążył wypowiedzieć się prezes spółki G8 S.A., będącej właścicielem wspomnianej marki odzieżowej. - Zdecydowaliśmy się na wsparcie selekcjonera w kwestii wizerunku, ponieważ piłka nożna to fantastyczny nośnik emocji, najpopularniejsza dyscyplina w Polsce, a sam trener utożsamia się z motto marki Lancerto 'życie to podróż, na własnych zasadach'. O ile jako marka Lancerto nie mamy wpływu na wyniki sportowe, to chętnie pokażemy kibicom na świecie krawiecki sznyt 'made in Poland'. Warto pamiętać, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie nadal szyte są ubrania i to właśnie w Polsce zostały zaprojektowane i uszyte ubrania dla trenera na najważniejsze w tym roku mecze, podczas Mistrzostw Europy - zaznaczył w mediach Tomasz Ciąpała.