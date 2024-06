Anna i Robert Lewandowscy to jedno z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Kapitan reprezentacji Polski i trenerka brylują w mediach społecznościowych, ale niewiele osób wie, jaka różnica wieku ich faktycznie dzieli. Okazuje się, że piłkarz jest od swojej żony starszy, choć dzieli ich tak naprawdę niewiele.

Robert Lewandowski jest starszy od żony. Dzieli ich...kilka dni

Para poznała się w 2007 roku w trakcie letniego obozu integracyjnego na Mazurach dla studentów wychowania fizycznego. Lewandowski był wówczas zawodnikiem Znicza Pruszków, co na początku bardzo nie spodobało się Annie, która niekoniecznie chciała wiązać się z piłkarzem. Ostatecznie związała się z Lewym, a ich wielka miłość trwa do dzisiaj. W 2013 roku zdecydowali się na ślub, a po trzech latach na świecie pojawiła się ich pierwsza córka - Klara. Druga córka, Laura, urodziła się w 2020 roku.

Mimo że w mediach społecznościowych Lewandowscy chętnie dzielą się życiem prywatnym, rzadko pokazują wizerunek dzieci. Choć wydawać by się mogło, że wiemy o nich naprawdę dużo, niewiele mówi się o ich różnicy wieku. Co ciekawe, Anna i Robert są rówieśnikami, choć piłkarz jest starszy od ukochanej, ale dzieli ich... dokładnie 18 dni. Sportowiec urodził się 21 sierpnia, a trenerka fitness 7 września 1988 roku. Ich wspólne zdjęcia zarówno sprzed lat, jak i teraźniejsze, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Robert Lewandowski skomentował taneczne wyczyny swojej żony

Obecnie sporo mówi się także o kryzysie w ich związku, choć plotki na ten temat systematycznie zalewają polskie media. Wiele osób zarzuca "Lewej", że jej taneczne popisy są przesadą. Sam piłkarz odniósł się do zarzutów wobec żony w rozmowie z Moniką Olejnik. - Kultura Hiszpanów jest inna. Oczywiście, jak mieszka się w Polsce, jak nie ma się wiedzy i takiego obycia, to trochę się tak patrzy zero-jedynkowo. Nie jesteśmy narodem wyluzowanym, jesteśmy bardziej spięci. Ale gdzieś ten taniec też ćwiczyłem, też brałem w tym udział. Ten taniec, zarówno dla mnie, jak i dla Ani, był kolejnym krokiem w relacji, by odnaleźć coś, co wpłynie na nas jeszcze bardziej pozytywnie - mówił zawodnik FC Barcelony.

