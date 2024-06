16 czerwca odbędzie się pierwszy mecz Polaków na Euro 2024. Nasza reprezentacja zagra z Holandią. Na kilka godzin przed rozgrywkami Anna Lewandowska wrzuciła zdjęcia swoich córek. Klara i Laura pozują na jednej nodze. "Calineczki" - podpisała żona piłkarza. Nieco wcześniej na relacji pojawiło się nagranie z treningu Klary. Niedawno mogliśmy zobaczyć, jak starsza córka Lewandowskiego stoi na rękach. Już wtedy wielu fanów było pod wrażeniem. Tym razem "Calineczka" poszła o krok dalej. Ujęcia z nagrania znajdziecie w galerii na górze strony.

Rozbrykana Klara robi mostek, szpagat i gwiazdę. Lewandowska pęka z dumy

Na wrzuconym wideo widzimy starszą córkę Lewandowskich ubraną w strój baletowy. W pewnym momencie dziewczynka wchodzi na ogromną matę i wykonuje mostek. Chwilę później zmienia pozycję i robi szpagat. Następnie wstaje, wykonuje szybką, lecz efektowną gwiazdę i wraca do szeregu. Dumna Lewandowska kibicowała jej z trybun. Potem trenerka wrzuciła zdjęcie będące wyrazem wsparcia dla męża i całej reprezentacji. "Dzisiaj pierwszy mecz naszej reprezentacji na Euro 2024. Kibicujmy Biało-czerwonym od początku do samego końca" - pisała. Pod postem zaroiło się od komentarzy. "Ania, coś czuję w kościach, że będziemy tańczyć z radości" - ekscytował się Qczaj. "Trzymamy kciuki" - pisali inni. A wy jak myślicie? Polska ma szansę na wygraną? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Klara i Laura Fot. @annalewandowska/ Instagram

Lewandowscy planują kolejne dziecko? Robert chciałby mieć syna

W wywiadzie z WP Sportowe Fakty piłkarz opowiadał o tym, jak spełnia się w roli ojca. Później temat zszedł na... kolejne dziecko. "Jestem dumny, że mam dwie córki. To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani" - odpowiedział dyplomatycznie. W tym samym wywiadzie Lewandowski zdradził, że stara się być asertywnym ojcem. "Tłumaczę dzieciom, co wolno, a co nie jest ważne, bo jak się pozwoli na coś raz, drugi, trzeci to później ciężko to już odkręcić" - mówił.