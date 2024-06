Sebastian Zys w branży muzycznej bardziej znany jest jako Mr Sebii. Wokalista ma na swoim koncie kilka chwytliwych kawałków. Możliwe, że słyszeliście "Kaśkę na kajaku" lub "Nic i zero". Zys cieszy się sporą popularnością w sieci. Jakiś czas temu media rozpisywały się o nietypowym imieniu, które dostał jego syn. Maluch nazywa się Seweryn Sebi Zys. Jak poinformował piosenkarz, to jedyne takie imię w Polsce. "Oficjalnie mogę ogłosić, mój następca dostał zgodę na imię Sebi. Dziękujemy polskiemu państwu za wyrozumiałość i docenienie" - pisał swego czasu na Instagramie. Teraz na świat przyszedł jego pierwszy wnuczek! W galerii na górze strony znajdziesz zdjęcia Zysa z nowym członkiem rodziny!

Sebastian Zys niedawno na świecie powitał córkę. Teraz wita wnuka

Poruszony wokalista dodał zdjęcie z nowo narodzonym wnukiem i odniósł się do swojej nowej roli. "No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem po 30-stce. Teraz to już nie wiem, czy jestem tak stary, czy tak młody. Nikoś syn mojej osiemnastki Oliwii i Kacpra, urodził się wczoraj. Ważył 4070g i liczył 57 cm. Ciocia Nikosia Ajunka jest starsza jedynie o osiem miesięcy" - pisał na Facebooku. Faktycznie, córka muzyka przyszła na świat w październiku zeszłego roku. Zys jest ojcem pięciorga dzieci: Oliwii, Amelii, Amandy, Seweryna i najmłodszej Ajuny.

Sebastian Zys Fot. @mr_sebii_sebastian_zys/ Instagram

Sebastian Zys stawia na nietypowe imiona. Co oznacza Ajuna?

"Ajuna to litewskie imię. Znaczenie imienia: Ajuna bardzo kocha rodzine, lubi zarówno przyjmować gości jak i chodzić na spotkania towarzyskie, ma silny głos, dlatego realizuje swoje zamiłowania do przewodzenia innym. Doskonale przystosowuje się do sytuacji nawet najbardziej szokujących" - pisał jakiś czas temu dumny Zys. Piosenkarz pochwali się, że z uwagi na swój zawód przy porodzie był w stroju ratownika. Przez cały czas wspierał żonę. "Wszystko przebiegło wzorowo, bez żadnych komplikacji. Poród był naturalny. Byłem naprawdę szczęśliwy, kiedy chwilę po porodzie mogłem wziąć ją na ręce" - mówił w rozmowie z "Super Expressem". ZOBACZ TEŻ: Wokalistka disco polo na wesele wydała fortunę. Namiot za 100 tysięcy złotych. Janachowska też wzięła niemało