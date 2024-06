Ewa Gawryluk od ponad trzech dekad spełnia się jako aktorka. Przez ponad 20 lat była w związku z kolegą po fachu - Waldemarem Błaszczykiem, z którym ma córkę Marię. Para postanowiła się rozstać i do rozwodu doszło w 2021 roku. Niewielu wiedziało, że gwiazda ułożyła sobie życie na nowo u boku innego mężczyzny, a na początku czerwca zdecydowali się pobrać. Gawryluk wyjawiła, jak wyglądała ceremonia.

REKLAMA

Zobacz wideo Coraz więcej par młodych nie chce, aby na ich weselach pojawiały się dzieci

Ewa Gawryluk trzymała ślub w tajemnicy. Wyjawia, jak wyglądała ceremonia

Dla wielu szokiem było, gdy okazało się, że aktorka ponownie postanowiła wyjść za mąż. 1 czerwca na jej profilu w mediach społecznościowych pojawił się krótki filmik, na którym można było zobaczyć kilka ujęć ze ślubu. "Teraz na serio... Państwo Domanieccy" - mogliśmy przeczytać w opisie postu. Kilka ujęć z ceremonii znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Niewielu wiedziało, że Gawryluk była w związku. Aktorka chciała, by ceremonia nie była wystawna, a skromna i subtelna. O wszystkim opowiedziała redakcji "Faktu".

Wszystko zależy od tego, co się chce mieć na własnym ślubie. Jestem przyzwyczajona na co dzień do teatru, dlatego nie organizowałam już szopki. To jest kwestia tego, czego się oczekuje od tego typu okazji. Jeśli ktoś chce mieć wesele na 300 osób, to proszę bardzo. Jeżeli kogoś na to stać i go to cieszy, to jak najbardziej. Mnie tego rodzaju imprezy nie bawią. Po pierwsze, chodzi o aspekt organizacyjny. Z tego, co wiem, to trochę trwa. A po drugie, przerażałaby mnie liczba ludzi, z którymi nawet nie mogłabym porozmawiać na własnym weselu

- wyjawiła.

Ewa Gawryluk podkreśliła, że wiek miał znaczenie w kwestii ślubu

Aktorka znana przede wszystkim z roli Ewy Nowak-Hoffer w "Na wspólnej" zauważyła, że jeśli już wcześniej stawało się na ślubnym kobiercu, to kolejny raz jest mniej stresujący. "Po pierwsze, już człowiek wie, jak to wygląda. Nie wchodzi w nieznane. Po drugie, jestem już w takim wieku, że w zasadzie nie ma na co czekać. Trochę jest tak, że trzeba się cieszyć tym, co jest. Łapać każdą chwilę i po prostu fajnie żyć" - opowiedziała "Faktowi". Wybranek Gawryluk zawodowo związany był z Legią Warszawa oraz pełnił funkcję kierownika drużyny i trenera bramkarzy w klubie Stal Stalowa Wola.

Ewa Gawryluk Wiemy, kim jest świeżo upieczony mąż Ewy Gawryluk! Pracował w znanym klubie piłkarskim. Fot. KAPiF.pl