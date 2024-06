"Miss Mundialu" bryluje już na Euro 2024. Na jedno narzeka

Ivana Knoll pierwszy raz dała się poznać już na mistrzostwach świata w 2014, które rozgrywane były w Brazylii, jednak to Mundial w Katarze był istnym przełomem w jej karierze. Modelka została wówczas okrzyknięta "Miss Mundialu". Dzięki temu zebrała spore grono fanów. Chorwatka pojawiła się już w Niemczech - tak jak zapowiadała jakiś czas temu, będzie kibicować swojej reprezentacji. Narzeka jednak na pewną sprawę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ivana Knoll pojawiła się w Niemczech. Jedno nie daje jej spokoju

Tak jak zapowiedziała, tak zrobiła. Ivana Knoll relacjonuje swój pobyt w Niemczech, gdzie obecnie odbywa się święto europejskiej piłki nożnej - Euro 2024. Modelka zapowiedziała, że będzie na wszystkich meczach chorwackiej reprezentacji. "10 czerwca przyjeżdżam do Berlina. 15 czerwca Chorwacja zagra z Hiszpanią. Cztery dni później będę w Hamburgu na mecz z Albanią. A następnie 24 czerwca będę w Lipsku na mecz z Włochami. Będę śledzić wszystkie mecze Chorwacji i mam nadzieję, że zostanę w Niemczech do finału..." - zapowiadała w rozmowie z niemieckim "Bild". Jak informuje brytyjski "The Sun", Knoll ma jeden problem. Chodzi o popularność i zamieszanie, jakie wywołuje, a gdziekolwiek by się nie pojawiła wszyscy robią jej zdjęcia. Da się to zauważyć na jednym z nagrań, które udostępniła na InstaStories. Wiele osób podchodziło do Knoll, by się z nią sfotografować.

Ivana Knoll ma spore grono fanów. Na co dzień jest również... DJ-ką!

Celebrytka jest fanką piłki nożnej, która jednocześnie dała jej sporą przepustkę do sławy. Modelka chętnie eksponuje ciało i wybiera odpowiednie stroje, które sporo odkrywają. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Obecnie Knoll jest obserwowana na Instagramie przez trzy miliony osób, choć możliwe, że po Euro 2024 jej zasięgi znacząco się zwiększą. Gwiazda często bywa na międzynarodowych arenach i kibicuje wybranym drużynom. Knoll ma także inne zainteresowanie. Na jej profilu możemy zobaczyć liczne fotografie z sesji zdjęciowych. Co jakiś czas zdarza jej się także stanąć za konsolą i spełnić w roli DJ-ki. Co ciekawe, nie inaczej było podczas Euro! Tabloid "Bild" zaprosił ją za konsolę podczas meczu otwarcia Niemcy-Szkocja w strefie kibica.