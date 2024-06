Sarsa ma trzyletniego syna. Niewielu wie, kto jest ojcem chłopca

Sarsa zasłynęła w mediach nie tylko dzięki barwie głosu. Charakterystycznym stał się również jej wygląd, a dokładniej - rogi. Przez lata były jej znakiem rozpoznawczym, choć po czasie z nich zrezygnowała. Sarsa skupia się nie tylko na muzyce, ale też poświęca dużo czasu na życie rodzinne. O kwestiach prywatnych mówi w mediach jednak stosunkowo niewiele.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Sienkiewicz opowiedziała, jaką jest mamą

Sarsa skończyła 35 lat. Muzyk jest ojcem jej dziecka

Piosenkarka skończyła 13 czerwca 35 lat. W jej mediach społecznościowych co jakiś czas możemy zobaczyć syna - Leonarda, który ma już ponad trzy lata. Jak kiedyś mówiła, macierzyństwo bardzo ją zaskoczyło . - Macierzyństwo turbo odmieniło moje życie, to mega lekcja tego, jak nie być egoistą. Nie wyczytałam tego w żadnej książce i nie byłam przygotowana na to, czym ono jest - wyjawiła podczas rozmowy w "Dzień dobry TVN".

Sarsa nie jednak bardzo wylewna jeśli chodzi o życie prywatne. Podobne poglądy ma jej partner, który jednocześnie jest ojcem jej syna. Jak podaje Wirtualna Polska, wybrankiem Sarsy od lat jest Paweł Smakulski - muzyk, kompozytor i producent. Jest autorem muzyki do takich filmów jak: "Jak zostać gwiazdą" czy "Volta". Przez osiem lat związany był z zespołem Golden Life. Obecnie współpracuje z ukochaną. Para nie pojawia się razem na wydarzeniach branżowych ani nie pozują na ściankach. Ich wspólnych zdjęć w sieci jest jak na lekarstwo. Na co dzień zakochani mieszkają w Gdyni, gdzie razem wychowują syna. Ich zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sarsa pozbyła się rogów. Przeszła sporą metamorfozę

Większość kojarzy Sarsę, a w rzeczywistości Martę Markiewicz, z dwoma rogami zrobionymi z włosów, które cały czas nosiła. Wylansowała takie utwory jak: "Naucz mnie" czy też "Zakryj". Okazuje się, że gwiazda porzuciła już dawny wizerunek i teraz wygląda zupełnie inaczej. Na metamorfozę zdecydowała się na początku tego roku. Obecnie Sarsa wybrała czarne włosy, choć znacząco rozjaśniła grzywkę. Nie zrezygnowała z kariery i rozwija się muzycznie. W czerwcu ma zaplanowane kilka koncertów.