Anna Dereszowska jest matką trójki dzieci. Najstarszą pociechą aktorki jest 16-letnia Lena jest owocem związku z Piotrem Grabowskim. Córka gwiazdy niedawno świętowała urodziny, z tej okazji sławna mama opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcia. Niedawno nastolatka znów pojawiła się na Instagramie artystki. Dereszowska zrelacjonowała bowiem w mediach społecznościowych wspólnie spędzony dzień. Panie zjadły razem obiad, a także wybrały się do salonu tatuażu, gdzie ozdobiły swoje ciała. Później natknęły się na popularnego aktora. Lena była wniebowzięta.

Zobacz wideo Anna Dereszowska w sukni ślubnej

Anna Dereszowska spędziła z 16-letnią córką babski dzień. Zrobiły sobie tatuaże

Anna Dereszowska nieczęsto pokazuje swoje dzieci na Instagramie. Ostatnio aktorka zrobiła jednak wyjątek i zdała swoim fanom szczegółową relację z popołudnia spędzonego w towarzystwie najstarszej pociechy. Gwiazda wraz z 16-letnią Leną udały się do salonu tatuażu. Artystka zdecydowała się przyozdobić swoje ciało imionami dzieci. Nie zdradziła jednak, na jaki wzór zdecydowała się nastolatka. Zdjęcie tatuażu Anny Dereszowskiej znajdziecie w naszej galerii.

Miałyśmy dziś z Lenką wspaniały dzień. Zrobiłyśmy sobie obie tatuaż, a potem poszłyśmy zjeść coś pysznego. Zjadłyśmy wspólnie z jedną z najlepszych przyjaciółek Lenusi, choć Wanda była z nami online

- napisała na Instagramie. Tatuaż aktorki bardzo spodobał się jej fanom, którzy nie szczędzili komplementów w komentarzach pod postem. "Jako fanka tatuaży, pani Aniu - wspaniały", "Bardzo ładny", "Ależ piękny tatuaż!" - zachwycali się internauci.

Anna Dereszowska i jej córka spotkały znanego aktora. "Sprawił nam największą niespodziankę"

Wizyta w salonie tatuażu i restauracji to jednak nie wszystko. Anna Dereszowska i jej córka miały tego dnia wyjątkowo dużo wrażeń. Panie natknęły się bowiem na Macieja Musiała. Córka gwiazdy najwyraźniej jest fanką młodego aktora, gdyż poprosiła go o wspólne zdjęcie. "A największą niespodziankę sprawił nam, spotkamy przez nas przypadkiem, Maciej Musiał, który zgodził się zrobić z Lenką zdjęcie. Maćku - You made our day" - napisała podekscytowana Dereszowska.