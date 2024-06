Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska uchodzą za jedną z bardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Małżeństwo chętnie udziela się w sieci i z przymrużeniem oka relacjonuje rzeczywistość. Ich filmiki cieszą się niezwykłym zainteresowaniem wśród internautów. Choć wydaje się, że Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska tworzą wręcz idealny duet, to swego czasu spekulowało się, jakoby małżeństwo miało przechodzić przez bardzo poważny kryzys w związku. Pamiętacie tę historię?

Zobacz wideo Maciej Dowbor nie oglądał jeszcze "PnŚ" ze swoją mamą. Mówi o tych, którzy myślą, że "wiek wyklucza"

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska uchodzą za niemal kryształowe małżeństwo. Ten epizod niejednego może zaskoczyć

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska poznali się w 2006 roku. Trzy lata później na świecie pojawiła się ich pierwsza córka Janina. Rzekomo kilka lat po narodzinach dziewczynki prezenter miał się wdać w romans z pewną prawniczką z Krakowa. Wówczas media rozpisywały się o prawdopodobnym rozstaniu z Joanną Koroniewską. Mimo wszystko dla dobra dziecka para miała starać się utrzymywać poprawne stosunki. "Maciej chciałby, żeby on i Joasia zostali przyjaciółmi i zaakceptowali nawzajem swoich ewentualnych partnerów. Reszta zależy od Joasi" - informował w tamtych czasach magazyn "Flesz". Zdjęcia prezentera i aktorki możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Maciej Dowbor dopuścił się zdrady Joanny Koroniewskiej? Lata temu o tym rozpisywała się prasa

Według plotek relacja Macieja Dowobra ze wspomnianą prawniczką miała trwać przez jakiś czas, jednak ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem. Jak podaje portal rozrywka.goniec.pl, prezenter miał wrócić z podkulonym ogonem do aktorki, a ta w końcu mu wybaczyła. Ponadto osoby z bliskiego otoczenia pary twierdziły wówczas, że prezenter robił dosłownie wszystko, by na nowo zyskać w oczach aktorki. Finalnie Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska sformalizowali związek w 2014 roku. Cztery lata później doczekali się też drugiej córki Heleny. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Dowbor ściąga syna do TVP? Wszystko wyjaśniła. "On ma taką pozycję zawodową..." [PLOTEK EXCLUSIVE].

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska Fot. Kapif.pl