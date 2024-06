Maciej Dowbor postanowił po niemal 20 latach pracy rozstać się zawodowo ze stacją Polsat. Swoją decyzję ogłosił w mediach społecznościowych. Post wywołał niemałe zamieszanie, ponieważ przez długi czas Dowbor był jednym z najpopularniejszych prezenterów Polsatu. Głos zabrała także jego żona, Joanna Koroniewska. Pozwoliła sobie na osobisty wpis.

Zobacz wideo Dowbor wbiła szpilę Miszczakowi. Wspomina o "Tańcu z gwiazdami"

Maciej Dowbor rozstaje się z Polsatem. Joanna Koroniewska: Jestem z tobą

Na przestrzeni dwóch dekad Dowbor prowadził w Polsacie wiele różnych formatów, sprawdzał się jako konferansjer festiwalowy, a od dłuższego czasu związał się z programem "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie najpierw partnerował mu Piotr Gąsowski, a później Maciej Rock. Sam uznał, że obecnie podjął "najtrudniejszą decyzję w zawodowym życiu". W tym jednak wspiera go żona. Joanna Koroniewska napisała w komentarzu, że zawsze może na nią liczyć. "Kochanie, pamiętaj. Jestem z tobą. Wspieram cię w każdej twojej decyzji. Zawsze!" - napisała w sieci.

Agata Młynarska komentuje odejście Macieja Dowbora z Polsatu. "To zła informacja dla stacji"

Przypomnijmy, że zaledwie rok temu ze stacją pożegnała się Katarzyna Dowbor, która prowadziła hitowy format "Nasz nowy dom". Prezenterka nie ukrywała, że Edward Miszczak pożegnał się z nią bez żadnych zapowiedzi i cała sytuacja była dla niej trudna. Ostatecznie pracę znalazła w "Pytaniu na śniadanie" po tym, jak zmieniła się władza w TVP. Przed laty Dowbor pracowała w Dwójce u boku Agaty Młynarskiej, która Macieja Dowbora zna od "dzieciaka". Młody Maciej mówił nawet do niej "ciociu". Teraz Młynarska w rozmowie z Plotkiem wyznała, że odejście Dowbora z Polsatu to zła informacja dla Polsatu. - To nie jest dobra wiadomość dla Polsatu, bo traci zżytego ze stacją, znającego ją od podszewki i lubianego przez widzów dziennikarza. Maciej jest bardzo sprawny w tym, co robi. Profesjonalny i, co ważne, ma wdzięk. Kamera go lubi, widzowie również. Jestem przekonana, że świetnie poradzi sobie na rynku mediów. Życzę mu powodzenia - podkreśliła Agata Młynarska w rozmowie z Plotkiem.