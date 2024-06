Piotr Grabowski w każdej rozmowie podkreśla, że jego relacja z córką jest jedyna w swoim rodzaju. "Zawsze byliśmy partnerami, to jest dla mnie niezwykle ważne i cenne. Jest to mój największy przyjaciel, z którym mogę o wszystkim rozmawiać. Dzielić się już teraz jak z dorosłą kobietą" - opowiadał swego czasu w "Demakijażu". Aktor przyznał również, że świetnie dogaduje się z Aleksandrą na polu zawodowym. Zawsze sobie pomagają i doradzają w istotnych kwestiach, które mają wpływ na ich kariery. W jakich produkcjach mogliście zobaczyć młodą Grabowską? Zdjęcia aktorki znajdziecie w galerii na górze strony. Podobna do ojca?

Aleksandra Grabowska ma za sobą udział w wielu znanych produkcjach

Na wstępie warto powiedzieć, że córka Grabowskiego jest również scenografką. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W wielu wywiadach podkreślała, że praca w teatrze jest dla niej równie ważna jak praca na planach filmowych. Młoda Grabowska debiutowała w serialu "Julia", który cieszył się sporą popularnością. Później mogliśmy zobaczyć ją w "Drugiej szansie" oraz w "Na dobre i na złe", gdzie wcieliła się w postać Glorii. Aktorka najcieplej wspomina rolę w "Belfrze", ponieważ to właśnie wtedy zrozumiała, że chciałaby pójść w ślady ojca.

Aleksandra Grabowska jest w związku z innym znanym aktorem. Niedawno przeżył ogromną tragedię

Partnerem Grabowskiej jest Mateusz Bieryt. Fani z pewnością kojarzą go z takich produkcji jak: "Listy do M. 2", "Planeta singli", "Ślepnąc od świateł", "Osiecka" i "Tajemnica zawodowa". Przez dłuższą chwilę wcielał się także w postać stażysty Konstantego Molendy w serialu "O mnie się nie martw". Jakiś czas temu Bieryt przeżył ogromną tragedię. Doszczętnie spłonął jego rodzinny dom. "Wraz z nim wszystkie rzeczy, ubrania, przedmioty użytku codziennego, pamiątki rodzinne, zdjęcia, instrumenty. Nie ocalało prawie nic. Ten dom był dorobkiem życia moich rodziców" - pisał Bieryt. Aktor zorganizował zbiórkę, której celem było zebranie 400 tys. złotych. Akcja nadal trwa.

Aleksandra Grabowska i Mateusz Bieryt Fot.@mateuszbieryt/ Instagram