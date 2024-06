Rozpoczął się sezon weselny. Polskie gwiazdy chętnie publikują w mediach społecznościowych kadry z tego typu uroczystości. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak Roksana Węgiel i Julia Wieniawa bawią się na jednym weselu, co zostało uwiecznione na Instagramie. Widać, że celebrytki mają przyjacielską relację.

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa olśniewają na weselu. Przyjaźń kwitnie

Znana wokalistka już zdążyła podkreślić wcześniej w mediach, co sądzi o Julii Wieniawie. Podziwia ją i trzymała za nią kciuki podczas udziału w tanecznym show. - Bardzo jej kibicowałam i szczerze myślałam, że wygra - wyznała artystka w jednym z wywiadów, co można przeczytać na portalu eska.pl.

Podczas wspomnianego wesela wokalistka i aktorka miały okazję dłużej porozmawiać, czego dowodem jest jedno ze zdjęć, które znajdziecie w naszej galerii. Gwiazdy ucięły sobie pogawędkę. Na pewno mają wiele wspólnych tematów. Uwagę zwracają nie tylko ich uśmiechnięte twarze, ale oszałamiające, weselne kreacje, które są szeroko komentowane na Instagramie. Zacznijmy od stylizacji Roksany Węgiel. Artystka założyła czarną sukienkę z dekoltem od God Save Queens, która miała głęboki dekolt. Ostatnimi czasy piosenkarka coraz częściej występuje w tego typu stylizacjach. Julia Wieniawa natomiast miała na sobie różową sukienkę na ramiączka i odsłoniętymi plecami. Obie artystki prezentowały się bardzo dobrze. Co sądzicie o ich ubiorze?

Julia Wieniawa tak kiedyś mówiła o przyjaźni w branży

Aktorka dorastała w blasku fleszy. Jako nastolatka poznała już wiele osób z polskiego show-biznesu i zawarła wiele znajomości, które trwają po dziś dzień. Jak mówiła z kolei o przyjacielskich relacjach w branży w dawnym wywiadzie? - Ten świat jest niestety bardzo płytki, dlatego ja przyjaźnie mam tylko i wyłącznie z ludźmi spoza show-biznesu. Są to przyjaźnie długoletnie. To są osoby, którym bardzo ufam. Takie najlepsze przyjaciółki to mam dwie. I pięć takich najlepszych koleżanek. A reszta to są po prostu znajomi, którzy przychodzą i odchodzą - wyznała w rozmowie z Pomponikiem.