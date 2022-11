Gdy kobiety dostrzegają pierwsze siwe włosy mocno to przeżywają. Zazwyczaj siwienie rozpoczyna się w okolicach 30. roku życia. Trudno się dziwić, jak emocjonalnie na siwe włosy reagują nastolatki. Shannyn Pierce zmierzyła się z tym problemem, mając 16 lat. Kobieta stała się obiektem drwin wśród rówieśników. Z perspektywy czasu opowiada o tym, co przeżywała w tamtych momentach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Starmach testuje sposób na elektryzujące się włosy

Natalia Kukulska zmieniła fryzurę. Jak Anna Jantar

Shannyn Pierce zaczęła siwieć, gdy miała zaledwie 16 lat

Gdy Shannyn Pierce była nastolatką i zaczęła mierzyć się z przedwczesnym siwieniem, nie otrzymała żadnego wsparcia od bliskiego otoczenia. Bardzo przejmowała się negatywnymi ocenami i krytycznymi spojrzeniami rówieśników. W związku z tym bardzo wcześnie rozpoczęła koloryzację włosów. Do fryzjera chodziła co sześć tygodni, za każdą wizytę musiała zapłacić aż 130 funtów. Przełom w życiu Shannyn Pierce nastąpił w dniu jej 30. urodzin. To właśnie wtedy kobieta postanowiła, że nie będzie zakrywać siwych włosów i zrezygnowała z cyklicznych wizyt w salonach fryzjerskich. Shannyn Pierce przyznaje, że nie żałuje tej decyzji, choć w mediach społecznościowych spotykała się z raczej negatywnymi opiniami. Ludzie zarzucali jej, że brak chęci do farbowania włosów wynika z lenistwa.

Uważam, że traktowanie widocznej siwizny jako przykładu zaniedbania jest absurdalne - napisała Shannyn Pierce na Instagramie.

Ariana Grande jest nie do poznania. Przefarbowała włosy na jasny blond

Z upływem czasu większość ludzi zaakceptowało naturalny kolor włosów kobiety. Mało tego Shannyn Pierce podkreśla, że w żadnym innym odcieniu nigdy nie czuła się lepiej. Brak częstego farbowania sprawił, że włosy stały się gładkie, lekkie i miłe w dotyku. Dziś Shannyn Pierce jest szczęśliwą żoną i mamą dwóch małych chłopców. Mąż kobiety okazuje jej potrzebne wsparcie i całkowicie akceptuje jej naturalny kolor włosów.

Więcej o tej sprawie przeczytasz na stronie głównej Plotek.pl