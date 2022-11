Każdy ma własny przepis na idealne małżeństwo. Nie ma dwóch takich samych par, więc to oczywiste, że każda relacja będzie inna. Wielu jednak uwielbia dawać związkowe rady, czy dzielić się wspólnym życiem z innymi. Jaden i Andy założyli wspólnego TikToka, aby publikować na nim małżeński kontent. Ich codzienność obserwuje prawie 130 tys. użytkowników. Jeden z filmików stał się bardzo popularny, za sprawą kontrowersyjnej treści. Małżonkowie zdradzili, jakie trzy zasady panują w ich związku.

Te trzy zasady przez większość uważane są za toksyczne. Nie dla nich

Jaden i Andy to młoda para. Pobrali się, kiedy mężczyzna miał 22 lata, a kobieta 20 lat. Od ponad roku są małżeństwem. Jeden z ich najpopularniejszych filmików, który ma już ponad siedem milionów wyświetleń nosi tytuł "Kontrowersyjne rzeczy o naszym małżeństwie, które dla nas nie są kontrowersyjne". Para wymienia w nim trzy zasady ich związku. Pierwsza to dzielenie się lokalizacją przez cały czas za pomocą specjalnej aplikacji. Druga to dzielenie się wszystkimi hasłami i nieposiadanie przed sobą sekretów, a ostatnia to nie przebywanie samemu z osobą przeciwnej płci.

Pod filmikiem ludzie pisali wiele trafnych komentarzy, że te rzeczy świadczą o tym, że w ich związku nie ma zaufania, które powinno być podstawą każdej zdrowej relacji.

Ale gdybyście naprawdę ufali sobie, nic z tego nie byłoby konieczne.

Musicie mieć stałe zaufanie w związku, a nie stały dowód, że partner nie kłamie.

To toksyczne.

Jaden i Andy odnieśli się do negatywnych komentarzy, odpowiadając, że takie zasady im pasują. Jeśli tak jest i im to służy, nikt inny nie ma nic do powiedzenia. Co jednak myślicie o tego typu rzeczach?