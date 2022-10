Zanim Arla przyszła na świat, jej mama Aliyah publikowała w mediach społecznościowych kadry i nagrania, na których pokazywała, jak zmienia się jej ciało w ciąży. Po narodzinach dziewczynki natychmiast pochwaliła się, jak wygląda ukochana pociecha. Od tego czasu jej profil na TikToku zyskał pokaźne grono widzów. Internautów zaciekawiła fryzura małej Arli.

Włosy Arli sterczą we wszystkich kierunkach. Żadna szczotka im niestraszna

Po tym, jak Aliyah wrzuciła do sieci zdjęcia i nagrania, na których pozuje z córką, internauci zasypali ją pytaniami o fryzurę dziewczynki. Niektórzy sugerowali, że być może Arla ma tzw. zespół włosów niedających się uczesać. Jest to nietypowa choroba, która występuje u zaledwie stu osób na całym świecie. Inni wskazywali, że przyczyną jest alergia na krowie mleko. Aliyah i jej partner jednak utrzymują, że nie jest to wynik żadnego schorzenia.

To nie jest syndrom nieuczesanych włosów ani alergia na białko krowie. One po prostu rosną w górę. Nic innego się nie dzieje - tłumaczyła na TikToku.

Mama dziewczynki powiedziała również, że niezależnie co się z nimi zrobi, włosy i tak sterczą.

Może przez pół godziny nosić czapeczkę, a po ściągnięciu włoski zaraz sterczą ponownie. Kiedy są mokre, leżą, ale już dwie minuty po kąpieli są znowu w górze.

W sekcji komentarzy pod filmami nie brakuje pozytywnych słów i zachwytów nad czupryną dziewczynki.

Ona jest absolutnie urocza, a jej włosy są boskie!

Chciałbym mieć takie włosy!

Cudownie wygląda. Uwielbiam jej fryzurę.

Internauci zastanawiają się również czy w przyszłości mimo wszystko oryginalna fryzura nie będzie wyśmiewana przez rówieśników Arli. Jej mama nie ma jednak wątpliwości, że takie włosy czynią córkę wyjątkową.

