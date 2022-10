Marina ma garderobę jak mieszkanie, a szafa Dody dorównuje zbiorom Kardashianek

Garderoby gwiazd różnią się od tych posiadanych przez zwykłych śmiertelników przede wszystkim rozmiarem i zawartością. A ponieważ znane osoby nierzadko zachęcają fanów, by rozejrzeli się po tych pomieszczeniach, skwapliwie z tych zaproszeń skorzystaliśmy.

REKLAMA

Kurdej-Szatan i Przetakiewicz zaszalały z wystrojem kuchni. Podgląfamy wnętrza

Zobacz wideo Marina pokazuje, jak dba o włosy

Marina ma garderobę-labirynt

Marina Łuczenko to niekwestionowana liderka naszego zestawienia. Od lat słynie z zamiłowania do drogich ubrań, butów i torebek. Jej kolekcja rozrosła się już do takich rozmiarów, że standardowa szafa w korytarzu nie zdałaby egzaminu. Gdy piosenkarka kilka lat temu zaprezentowała wnętrze garderoby w londyńskim mieszkaniu, niektórzy krytykowali ją za brak gustu (poszło o srebrną figurkę mopsa), ale większość komentujących z Anną Wendzkowską na czele była pod wrażeniem wystroju i metrażu pomieszczenia.

Marina Łuczenko marina_official

Urządzając nową posiadłość, tym razem w Polsce, żona Wojciecha Szczęsnego przeszła sama siebie i zafundowała sobie garderobę wielkości kawalerki.

Więcej zdjęć garderoby Mariny Łuczenko znajdziecie w galerii w górnej części artykułu

Jasne, frezowane szafy ustawiono tak, by pomiędzy nimi powstały korytarzyki, co nasuwa skojarzenie z labiryntem. Innym celebrytkom trudno będzie to przebić.

InstaStories Mariny Łuczenko marina_official/Instagram

Doda i feeria barw

Garderoba Dody nasuwa skojarzenie z okazałą szafą Kourtney Kardashian, w której każdy odcień szpilek doczekał się osobnej półki. U Rabczewskiej jest podobnie, może tylko nieco skromniej. Mimo to zbiory piosenkarki robią wrażenie, biorąc pod uwagę, że według raportu "Polskie Buty", zleconego przez jedną z sieci obuwnicznych, przeciętna Polka ma w szafie trzy pary butów na wysokim obcasie.

Garderoba Dody dodaqueen/Instagram

Blanka Lipińska ma zestaw, któremu nie szczędzi miejsca w szafie

Blanka Lipińska chętnie pokazuje fanom, jak się urządziła. Prezentowała już przyprawiającą o dreszcze czarną choinkę i monochromatyczną łazienkę, które budziły mieszane uczucia. Garderoba autorki erotyków to widok znacznie mniej dyskusyjny. Tu, dla odmiany, nie brakuje kolorów. Pisarka kolekcjonuje baseballówki i rozkłada je na półkach, co zajmuje sporo miejsca, ale widocznie nie musi się tym przejmować.

Garderoba Blanki Lipińskiej blanka_lipinska/Instagram

Julia Wieniawa jest mistrzynią organizacji

U Julii Wieniawy wystrój garderoby to białych szereg szaf z efektownym podświetleniem. Co nie zmieściło się na półkach, znalazło miejsce w estetycznych białych pudłach. Młoda gwiazda nie zawracała sobie głowy układaniem rzeczy według kolorów, postawiła inne klucze, jakim są sezonowość i funkcjonalność.

Julia Wieniawa instagram/juliawieniawa

Tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i jej partner miliarder. To prawdziwy pałac

Jak wam się podobają garderoby celebrytek? Jest czego pozazdrościć?

Więcej zdjęć garderoby Mariny Łuczenko znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.