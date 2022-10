Wszystko, co dobre kiedyś się kończy - tak można by rzec po tym, co pojawiło się na Instagramie Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Para zdecydowała się zakończyć związek i opublikowała na Instagramie 12 października 2022 roku wspólne oświadczenie. Treść posta wskazuje na to, że nie zobaczymy ich już razem na ściance.

To koniec. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski nie są już razem

Prasa kolorowa od pewnego czasu rozpisywała się na temat kłopotów w małżeństwie Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Oliwy do ognia dolała informacja, że para nie pozowała ze sobą na ściance podczas Party Fashion Night 2022. Koło północy udostępnili na Instagramie post, w którym ogłosili oficjalne zakończenie relacji. Napisali:

Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej córki, która jest dla nas najważniejszym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności - podkreślili.

Następnie dodali, że nie będą dalej komentować medialnego rozstania.

Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie - podsumowali.

Trudno nie kryć zaskoczenia oficjalnymi oświadczenia byłych partnerów, biorąc pod uwagę fakt, że tworzyli bardzo zgrany i piękny duet. Poznali się na planie filmu "Spirala" z 2015 roku, w którym grali główne role. Od razu poczuli do siebie chemię. W 2016 roku wzięli ślub, a trzy lata później na świat przyszła ich córka - Helena.

