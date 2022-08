Shakira i Gerard Pique byli uznawani za jeden z najbardziej udanych związków w show-biznesie. Jak się okazało zaledwie dwa miesiące temu i ta relacja nie przetrwała próby czasu, bo para postanowiła się rozstać. Z wielkiej miłości została batalia o dzieci i gorące nagłówki w portalach plotkarskich.

REKLAMA

Wygląda na to, że sportowiec nie rozpacza po związku z wokalistką, bo ostatnio został już przyłapany z nową ukochaną. Co ciekawe aktualna miłość piłkarza jest łudząco podobna do jego ekspartnerki. Przypadek? Według ustaleń dziennikarzy nową ukochaną Pique jest Clara Chia Marti. To 23-letnia studentka, która pracuje w ulubionym lokalu piłkarza - La Traviesa. Pique zdążył już zabrać nową miłość na ślub przyjaciela. Pojawiły się też spekulacje, że kobieta jest w ciąży. Najnowsza burza w sieci spowodowało nagranie, na którym roznegliżowana Chia Marti tańczy.

Zobacz wideo Shakira i Gerard Piqué się rozstali. Co było powodem?

Gerard Pique już nie ukrywa ukochanej. Wygląda jak kopia Shakiry

Nowa dziewczyna Gerarda Pique tańczy w bieliźnie do piosenki Shakiry?

Nowa dziewczyna Gerarda Pique miała rzekomo opublikować prowokujące wideo, na którym w czarnej bieliźnie zmysłowo tańczy do jednego z hitów Shakiry - "Te Felicito". Problem w tym, że owszem, podzieliła się nagraniem, ale wcale nie było na nim słychać wspomnianej piosenki. Wygląda na to, że ktoś ukradł filmik z prywatnego profilu Clary w mediach społecznościowych, a następnie opublikował go na swoim koncie i dla uzyskania większego rozgłosu umieścił w tle utwór Shakiry. Twórca filmiku osiągnął zamierzony cel, bo fani Shakiry natychmiast zareagowali. Niestety, wiele osób zdążyło się nabrać na sprytny montaż i w pierwszej kolejności oberwało się nowej dziewczynie Pique, której zarzucono ordynarną prowokację.

O widzę, że ktoś chce skupić na sobie uwagę. Musi ci być ciężko żyć w cieniu Shakiry.

To jest naprawdę lekceważące i prowokujące!

Jesteś bezczelna, umieszczając w filmiku piosenkę Shakiry - pisali fani piosenkarki w komentarzach.

Wideo, które zostało udostępnione przez prawie 60 tys. obserwujących, zostało bardzo szybko usunięte. W sieci jak jednak wiadomo, nic nie ginie.

Tym razem fani zostali zwyczajnie wprowadzeni w błąd, ale to nie zmienia faktu, że są wściekli na piłkarza. Gerard Pique zaledwie kilka miesięcy po rozstaniu z Shakirą bez skrępowania obnosi się z nową ukochaną. Zgodnie z pogłoskami Pique i Shakira mieli umówić się, że dla dobra dzieci przez rok nie będą pokazywać się z nowymi partnerami. Wygląda na to, że ktoś nie dotrzymał danej obietnicy.

Zagraniczne media rozpisują się na temat rzekomej ciąży nowej partnerki Pique

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Shakira jest wściekła na Gerarda Pique. Chodzi o jego nową partnerkę. Umowa była inna