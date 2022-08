Małgorzata Rozenek pokazała salon w nowym domu. Przytulny i z klasą

Małgorzata Rozenek z rodziną jakiś czas temu przeprowadzili się do tymczasowego domu, w którym będą wyczekiwać końca budowy własnej willi. Żona Radosława Majdana chętnie dzieli się relacjami z prac przy nowym gniazdku. Ostatnio pokazała ogród i pokój Henia. Teraz przyszła pora na kolejne wnętrze.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek zdradza, kim będzie jej starszy syn. Szuka mieszkania za granicą

Małgorzata Rozenek przygotowuje się do śniadania na tarasie

Na profilu "Perfekcyjnej" właśnie ukazały się nowe zdjęcia domu. Na pierwszy plan od razu wysuwa się duży stół, który stanął na tarasie. Nakryła go białym obrusem i ciemno-beżowymi serwetkami. Małgorzata Rozenek postawiła na nim dzbanek z orzeźwiającym napojem, a tuż obok bukiet białych kwiatów. Do tego dobrała idealnie dopasowaną zastawę.

Małgorzata Rozenek pokazuje dom Instagram @m_rozenek

Małgorzata Rozenek pokazała salon

Małgorzata Rozenek pokazała bratanka. Yann jest bardzo podobny do ojca

Małgorzata Rozenek uwielbia kwiaty, co możemy wywnioskować z relacji, w której urządzała ogród. W domu również nie mogło zabraknąć zieleni, która stanęła w niemal każdym możliwym miejscu. Trzeba przyznać, że całość wygląda przytulnie. Salon celebrytki przypadł również do gustu fanom, którzy komplementowali go w komentarzach pod postem.

Wszystko takie perfekcyjne ! Od zastawy po kolorystykę do samych zdjęć. Jak w portugalskich telenowelach.

Jak jest co pokazywać, to trzeba pokazać, pięknie udekorowany stół, a jeszcze piękniejszy dom. Wynajęty czy nie, najważniejsze, że lśni, bije od niego ciepło i chce się do niego wracać - czytamy pod zdjęciem.

Wam też tak się podoba?

Więcej zdjęć nowego domu Małgorzaty Rozenek znajdziesz w naszej galerii na górze strony.