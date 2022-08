Danuta Holecka zaskoczyła widzów "Wiadomości". Po ciemnych włosach ani śladu

Danuta Holecka jest nie tylko ulubienicą Jacka Kurskiego i Jarosława Kaczyńskiego, ale od 2019 roku również szefową "Wiadomości" TVP. Widzowie już przyzwyczaili się do tego, że dziennikarka jak lwica na antenie broni polityków Prawa i Sprawiedliwości i godnie szerzy propagandę obozu rządzącego. Sama zainteresowana nie może narzekać, bo jest za to solidnie wynagradzana. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Holecka miesięcznie inkasuje aż 40 tysięcy złotych. Taka ogromna suma z pewnością daje duże pole do popisu, także przy okazji zmian wyglądzie. A taka właśnie się pojawiła u dziennikarki.

Danuta Holecka została blondynką

Danuta Holecka wzbudza zainteresowanie widzów nie tylko tym, co mówi na antenie, ale również swoimi metamorfozami. Dziennikarka, która od lat była wierna ciemnemu kolorowi włosów, od pewnego czasu zaczęła z nim eksperymentować. Już kilka miesięcy temu widzowie mogli zobaczyć, że rozjaśniła włosy. Niedługo później wróciła do swojego koloru, aby teraz ponownie zaskoczyć. Podczas wydania "Wiadomości" z 1 sierpnia 2022 roku, Danuta Holecka zaprezentowała się na ekranie jako blondynka i nieco zmieniła uczesanie. Postawiła na długą grzywkę opadającą na prawy bok twarzy. Co więcej, kosmyki włosów nie sięgały za ramiona, a wędrowały do tyłu. Zobaczcie zresztą sami najnowszą metamorfozę prezenterki TVP.

Danuta Holecka screen TVP VOD

Po więcej zdjęć dziennikarki w nowej fryzurze, zajrzyjcie do naszej galerii na górze artykułu. Jak wam się podoba Danuta Holecka w nowym wydaniu?

