Katarzyna Tusk przygotowała dla fanów nie lada gratkę. Udostępniła w mediach społecznościowych propozycje letnich stylizacji. Wszystkie wybrane przez nią looki są pełne klasy i niewymuszonej elegancji. Nam szczególnie w oko wpadł ten z krótkimi szortami i nonszalancko zarzuconym swetrem w kolorze ostatnio modnym za sprawą Bottega Veneta. Fantastyczny zestaw.

Katarzyna Tusk pozuje w krótkich szortach. Niby zwyczajnie, ale to dodatki zbudowały stylizacje

Blogerka jest znana z zamiłowania do mody klasycznej i minimalistycznych stylizacji. Nie dla niej przepych i paleta barw. Katarzyna Tusk wybiera sprawdzone fasony, które świetnie korespondują z jej delikatną słowiańską urodą. Tym razem influencerka wstawiła do mediów społecznościowych filmik, na którym pokazała się w kilku letnich stylizacjach. Nam najbardziej przypadł do gustu look z krótkimi spodenkami.

Blogerka założyła białe spodenki z postrzępionymi nogawkami, które zawsze są dobrym wyborem na lato. Do tego dobrała delikatną koszulę, prawdopodobnie z wiskozy. Komfortu, ale też wygody, dodał stylizacji zielony sweter w szalenie modnym ostatnio odcieniu trawiastym. Influencerka nie zapomniała oczywiście o dodatkach, które w tym wypadku świetnie wydobyły to, co najlepsze w stylizacji. Ciemne okulary w stylu rockowej fanki zespołu Nirvana i skórzane rzymianki podkreśliły modowy charakter całości. Sądzimy, ze tak dobrej stylizacji nie powstydziłaby się sama Hailey Bieber czy Gigi Hadid.