Sara James spotkała się z Billie Eilish? Tak blisko niej jeszcze nie była

Sara Egwu James w 2021 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Po sukcesie na europejskim konkursie piosenki, zapragnęła podbić Stany Zjednoczone. 14-latka wystąpiła w tym celu w amerykańskiej wersji programu "Mam talent!" i oczarowała jurorów do tego stopnia, że w pierwszym etapie otrzymała tzw. złoty przycisk, który zapewnił jej bezpośredni awans do półfinału show. Dziś o jej sukcesie mówi cały świat, a młodej gwieździe pogratulowała sama Billie Eilish. To jednak nie koniec - wygląda na to, że ścieżki obu wykonawczyń zaczynają się coraz bardziej zbliżać ku sobie.

Zobacz wideo "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry" [ZWIASTUN]

Zobacz też: "Mam talent". Nie tylko Sara James. Ta 11-latka też otrzymała złoty przycisk. Siedziała jedynie na widowni!

Sara James już po spotkaniu z Billie Eilish? Te zdjęcia wiele mówią

Sara James poinformowała fanów na Instagramie, że wybrała się do Berlina na koncert Billie Eilish. W relacji gwiazdy możemy zobaczyć filmiki z koncertu oraz podekscytowaną reakcje młodej wokalistki.

Sara James na koncercie Billie Eilish fot. Instagram

Nie wiemy, co prawda, czy obie panie się spotkały, jednak pewnie jest, że ich drogi zaczynają się coraz bardziej krzyżować. Przypominamy, że amerykańska gwiazda widziała popis polskiej artystki i opublikowała jej wideo na swoim profilu, który obserwują ponad 32 miliony internautów. Występ Sary James z "Mam talent!" został do tej pory obejrzany w serwisie YouTube ponad 14 milionów razy.

Myślicie, że w przyszłości doczekamy się duetu Billie Eilish z Sarą James?