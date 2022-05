Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Choć Agnieszka zdążyła zmienić pracę i przeprowadzić się do rodzinnego miasta dobranego przez ekspertów męża, ten po dość krótkim czasie oznajmił żonie, że nic do niej nie poczuł. Uczestniczka programu przyznała, że początkowo trudno było jej się pogodzić z decyzją o rozstaniu, jednak ostatecznie ona i Kamil rozeszli się w dobrych relacjach. Agnieszka nie ma jednak wątpliwości, że po rozwodzie ich kontakt się rozmyje. Być może to jeden z powodów, dla których nie zdecydowała się zaprzyjaźnić z grupą uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie bryluje obecnie jej były partner.

Zobacz wideo Najgłośniejsze rozstania w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Przedstawiamy programy telewizyjne, które 15 lat temu były hitami polskiej telewizji

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka szczerze o relacji z pozostałymi uczestnikami

Zaledwie kilka dni po emisji finałowego odcinka siódmej edycji show Kamil relacjonował na Instagramie spotkanie ze "ślubną rodzinką". Były partner Agnieszki dołączył do regularnie spotykającej się ekipy, w której znajdują się Jacek z pierwszej edycji, Agnieszka, Wojtek i Asia z edycji trzeciej oraz Iga z edycji piątej. Całą grupą udali się do Energylandii, a także wzięli udział w jednym z odbywających się w Warszawie biegów, gdzie Kamil poinformował, że... szuka żony.

Na wspólnych zdjęciach zabrakło jednak Agnieszki. W rozmowie z Plejadą uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że chociaż miała okazję poznać niektórych uczestników, ich towarzystwo to nie do końca jej bajka.

Spotkałam się z paroma osobami na żywo, ale w żadnej z grup się nie odnalazłam. Jestem wolnym strzelcem, ale jestem otwarta na nowe znajomości i przyjaźnie - skomentowała.

Przedstawiamy najgłośniejsze rozwody gwiazd

Agnieszka za to świetnie dogaduje się z dziewczynami, które brały udział w jej edycji - Dorotą i Patrycją. Uczestniczki cały czas mają kontakt i mogą na siebie liczyć. Była partnerka Kamila ujawniła, że być może zorganizują także wspólny live na Instagramie.

Mamy kontakt i swoją grupę. Za chwilę planujemy spotkanie. Mamy taki plan, żeby to zrobić online, żeby widzowie mogli się z nami połączyć - dodała.

W rozmowie z Plejadą Agnieszka wyznała także, że póki co jest singielką, ale jest otwarta na kolejny związek. Poinformowała również, że ona i Kamil jak na razie czekają na wyznaczenie daty rozprawy rozwodowej.