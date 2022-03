Hailey Bieber nie jest już blondynką. Jak jej w nowym wydaniu? Bosko

Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Niedawno media obiegła wiadomość na temat pogarszającego się stanu zdrowia Hailey Bieber. Jak ujawniło TMZ, modelka trafiła do szpitala z problemami neurologicznymi. Żona Justina Biebera po wypisaniu z palcówki medycznej wyjaśniła na Instagramie, co jej dolegało. W jej mózgu zrobił się niewielkich rozmiarów skrzep krwi, który wywołał niedobór tlenu, przez co czuła, jakby miała udar. Jest już jednak znacznie lepiej, co udowadniają najnowsze zdjęcia modelki na Instagramie. Zapozowała w nowym wydaniu.

Hailey Bieber została szatynką. Pochwaliła się nowym kolorem włosów. Fani zachwyceni

Hailey Bieber przez lata była wierna ciepłym odcieniom blondu, jednak stwierdziła, że potrzebuje zmian. Modelka już od jakiegoś czasu stopniowo rezygnowała z jasnego blondu na rzecz bardziej naturalnych włosów. Nie jest tajemnicą, że jasne odcienie są najtrudniejsze w utrzymaniu, a włosy blond wymagają specjalistycznej pielęgnacji.

Niedziela - krótko podpisała serię zdjęć modelka.

Przefarbowała włosy na czekoladowy odcień brązu, który idealnie współgra z jej urodą. Wydaje się również, że Hailey je wystopniowała. Dodatkowo ciemniejsze włosy podbiły kolor jej oczu.

Hailey Bieber została szatynką. Pochwaliła się nowym kolorem włosów. Fani zachwyceni Fot. Instagram/ haileybieber

W sekcji komentarzy nie zabrakło zachwytów fanów nad nowymi włosami supermodelki. Internauci zgodnie przyznali, że w nowym kolorze włosów żona Justina Biebera wygląda wprost obłędnie.

Z pewnością za sprawą modelki ten odcień będzie teraz królował w wiosennych trendach. Jak podoba się wam Hailey Bieber w ciemniejszych włosach? Więcej zdjęć w naszej galerii na górze strony.

