Joanna Opozda jeździ nocą po Warszawie. W tle piosenka. Wymowny tekst

Kilka tygodni temu na świat przyszedł syn Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Chwilę później media obiegła informacja o rozstaniu pary. Aktor miał zdradzać żonę, kiedy ta była jeszcze w ciąży. Do tej pory nie zabrali oficjalnego stanowiska w sprawie.

Joanna Opozda od narodzin Vincenta jest zdecydowanie mniej aktywna w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu po raz pierwszy pochwaliła się zdjęciem z synem, ale poza tym stara się jak najwięcej odpoczywać i poświęcać cały czas maleństwu.

Joanna Opozda cierpi po rozstaniu z Antkiem Królikowskim?

14 marca na profilu Joanny Opozdy pojawiło się InstaStories. Gwiazda udokumentowała nocną przejażdżkę samochodem. W tle słychać utwór "Z wami", który nagrali Kaz Bałagane, Kizo i Szpak.

Rób mi przejście, idę się rozwijać, więc teraz zrób mi przejście - słyszymy w tle.

Joanna Opozda pokazała, jak mieszka po rozstaniu z Antkiem Królikowskim

Choć to jedynie fragment, cała piosenka o nieszczęśliwej miłości oraz show-biznesie. Autor tekstu nie przejmuje się PR-em i pragnie robić to, co sprawia mu przyjemność.

