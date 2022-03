Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jerzy Hoffman kończy dzisiaj 90 lat. Jubilat jest jednym z najwybitniejszych reżyserów w historii polskiego kina. Jego dzieła takie, jak "Potop" czy "Ogniem i mieczem", to już klasyka kina. Mało kto wie, że również jego córka odniosła w swojej zawodowej karierze olbrzymie sukcesy. Joanna Hoffman pracowała ze Steve'em Jobsem i miała duży wpływ na sukces firmy Apple.

Córka Jerzego Hoffmana to jedna z osób współodpowiedzialnych za sukces Apple

Joanna jest córką Jerzego Hoffmana i jego pierwszej żony Marleny Nazarian. Gdy związek rodziców się rozpadł, wyjechała wraz z mamą do Stanów Zjednoczonych. Tam ukończyła studia na instytucie fizyki w prestiżowej uczelni, Massachusetts Institute of Technology. W 1980 roku dołączyła do raczkującej wtedy firmy, Apple. W pięcioosobowym zespole była jedyną kobietą. Steve Jobs od początku współpracy bardzo się liczył z jej zdaniem. Namaścił ją na szefa działu marketingu. Z córką polskiego reżysera łączyły go wyjątkowe, przyjacielskie stosunki. Doskonale to widać w filmie "Steve Jobs". Joannę zagrała w hollywoodzkiej produkcji Kate Winslet. Laureatka Oscara wcieliła się w rolę jedynej osoby zdolnej przywołać do porządku często zarozumiałego geniusza.

Spory między tym intrygującym duetem bywały bardzo gwałtowne. Joanna była jedną z nielicznych osób, które potrafiły postawić się Jobsowi i przeforsować swoje zdanie. Dziś Hoffman nie pracuje już w firmie Apple. Jednak cały czas uchodzi za autorytet w kwestii nowoczesnych technologii. Jakiś czas temu ostro skrytykowała postępowanie Facebooka, który celowo uzależnia od siebie swoich użytkowników.

