14 marca w Londynie odbyła się ceremonia wręczenia nagród BAFTA. Impreza organizowana przez Brytyjską Akademię Filmową uznawana jest za jedną z najważniejszych w branży. W powszechnej świadomości rozdane w minioną niedzielę statuetki funkcjonują jako "brytyjskie Oscary". Na gali nie mogło więc zabraknąć najpopularniejszych gwiazd światowego formatu. Na czerwonym dywanie pojawiła się chociażby Lady Gaga, której towarzyszył ukochany. Rebel Wilson zaczepiła go podczas jednego z monologów.

Lady Gaga niczym bogini. Gwiazda zachwyciła podczas gali BAFTA. Co za suknia!

Rebel Wilson podczas BAFTA wręczyła stanik chłopakowi Lady Gagi

Gospodynią imprezy była Rebel Wilson. W trakcie gali wykonała gest, który zapisze się w historii ceremonii. Aktorka pokazała środkowy palec i wyznała, że kieruje go w stronę Władimira Putina. W niedzielę politycznych manifestów nie brakowało. Aktorka zadbała również o to, by widzowie ceremonii mieli się z czego pośmiać. "Ofiarą" żartu padł chłopak Lady Gagi. W pewnym momencie Rebel podeszła do niego i spytała, czy jest osobą towarzyszącą piosenkarki. Ten potwierdził. W tym momencie prowadząca wręczyła mu stanik.

Jesteś osobą towarzyszącą Lady Gagi? Proszę bardzo, to dla ciebie.

Lady Gaga przypatrując się całej sytuacji, nie ukrywała zawstydzenia. Gwiazda zaczerwieniła się i zakryła głowę rękami. Amerykanka miała na sobie czarną, dopasowaną suknię Ralpha Laurena. Do kreacji nie założyła stanika i właśnie do tego nawiązała Rebel Wilson.

Kim jest chłopak Lady Gagi?

Gwiazda po raz pierwszy pochwaliła się nowym chłopakiem w 2020 roku. W przeciwieństwie do Gagi, Michael nie jest duszą artystyczną. To odnoszący sukcesy przedsiębiorca i filantrop. Jest w zarządzie instytutu sponsorującego badania nad leczeniem chorób nowotworowych. Ukończył Harvard.

Rebel Wilson ze sceny zwróciła się do Władimira Putina. Rozległy się brawa

