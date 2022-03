Marina Łuczenko załamana. Rosjanie zbombardowali jej rodzinne miasto!

Więcej na temat wojny w Ukrainie przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Marina Łuczenko to popularna piosenkarka, kompozytorka i aktorka ukraińskiego pochodzenia. Urodziła się w 1989 roku w Winnicy. W wieku dwóch lat przeprowadziła się z rodzicami do Polski. To właśnie stąd pochodzą jej dziadkowie. Rodzina zamieszkała w Stalowej Woli. Na swoim Instagramie Marina poinformowała fanów, że jej rodzinne miasto zostało zbombardowane przez Rosjan. Celebrytka prosi także o pomoc ofiarom wojny.

Marina Łuczenko: Miasto, w którym się urodziłam

To już 12 dzień walk Ukraińców z rosyjskim agresorem. Media podają wstrząsające informacje o kolejnych ostrzeliwanych i zajmowanych przez Rosjan miastach. Do sprawy odnoszą się także celebryci, którzy nie tylko pomagają uchodźcom, ale także walczą z wszechobecną dezinformacją. Marina Łuczenko, prywatnie żona piłkarza Wojciecha Szczęsnego, postanowiła wykorzystać swoje media społecznościowe, żeby zawiadomić o ostrzelaniu ukraińskiej Winnicy. Na InstaStories zamieściła wymowne zdjęcie kłębów dymów unoszących się nad miastem.

Rosjanie zaatakowali lotnisko w Winnicy, w środkowej części Ukrainy. Według prezydenta Zełenskiego, na lotnisko spadło osiem rosyjskich rakiet, wielkie zniszczenia. Winnica - miasto, w którym się urodziłam

Prezydent Wołodymyr Zełenski na swoim Twitterze potwierdził rosyjski atak na Winnicę i poinformował, że lotnisko zostało doszczętnie zniszczone. Ukraiński przywódca podkreślił, że miasto w żaden sposób nie zagrażało Rosji. Marina Łuczenko udostępniła także apel prezydenta Ukrainy, który podkreślił, że wsparcie dla jego kraju jest teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Według Zełenskiego sytuacja za wschodnią granicą zagraża całej Europie.

Marina upomina ludzi. Chodzi o stosunek do Ukraińców