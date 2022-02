Joanna Opozda i Antek Królikowski przez długi czas ukrywali wiadomość o tym, że ich rodzina się powiększy. Aktorka pochwaliła się ciążowymi krągłościami na trzy miesiące przed porodem. Ostatnie tygodnie przed rozwiązaniem aktorka spędziła z dala od mediów, nawet tych społecznościowych. Szczęśliwą nowiną pochwaliła się 22 lutego wieczorem. Aktorka urodziła zdrowego syna, któremu nadano imię Vincent.

Moc rodzi się z nadziei, nadzieja z miłości. Tak wiele razy wyobrażałam sobie nasze pierwsze spotkanie. Dziś w końcu mogę cię przytulić. Moje małe cudo. (...) Jesteś moja iskierką i nadzieją. Myślę, że będziesz bardzo wesołym, mądrym i wrażliwym chłopcem. Chcę, żeby twoje życie było przepełnione miłością i radością. Tak krótko się znamy, a tak wiele już razem przeszliśmy... - pisała wówczas aktorka.

Antek Królikowski z misiem i kwiatami pod pachą odwiedza Joannę Opozdę i syna w szpitalu

Joanna Opozda pierwszym zdjęciem z synem pochwaliła się jeszcze w dniu porodu. Antek Królikowski również podzielił się z fanami radosną nowiną, a gdy tylko mógł, ruszył do żony i syna do szpitala. Paparazzi przyłapali go pod jednym z warszawskich szpitali. Świeżo upieczony tata miał ze sobą nie tylko kilka bukietów kwiatów, ale również wielkiego misia z napisem "I love you" oraz pudełko. Co w nim się znajdowało? Z pewnością niespodzianka dla młodej mamy.

Aktor wyglądał na bardzo podekscytowanego. Nie ma zresztą, co się dziwić. Po więcej zdjęć, zajrzyj do naszej galerii na górze artykułu.

