Bądź na bieżąco. Sprawdź, jak mieszkają polskie gwiazdy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Agnieszka Sienkiewicz to polska aktorka serialowa i teatralna. Jest związana z Teatrem Kwadrat w Warszawie. Szerszej publiczności dała się poznać, grając w takich serialach, jak: "Klan", "Plebania". Grała jedną z głównych postaci w produkcji "Agentki", lecz to rola szalonej Doroty z "Przyjaciółek" przyniosła jej największą sławę i sympatię widzów. W 2014 w parze ze Stefano Terrazzino zwyciężyła w drugiej edycji programu rozrywkowego "Polsat Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Prywatnie jest szczęśliwą żoną Mikołaja Gauera. Para doczekała się dwóch córek, Zofii urodzonej w 2016 roku i Marii w 2019 roku.

Zobacz wideo Agnieszka Sienkiewicz chwali się efektami treningów z Anną Lewandowską

Agnieszka Sienkiewicz pokazała kuchnię. Wystrój robi wrażenie

Agnieszka Sienkiewicz należy do grona gwiazd, które niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Aktorka jest jednak aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często publikuje zdjęcia prosto ze swojego mieszkania. Tym razem gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy i pokazuję urywek kuchni. Króluje w niej drewno, biel i czerń. Aktorka na podłodze zdecydowała się na drewno. Szafki i blaty są w stylu nowoczesnym i kolorze białym. Na ścianie widać drewnianą szafkę ze szklanymi drzwiczkami i czarną ramówką.

Tak mieszka Agnieszka Sienkiewicz. Króluje biel i drewno

Mieszkanie Agnieszki Sienkiewicz urządzone jest nowocześnie, ale przytulnie. W pomieszczeniach dominują jasne barwy, co doskonale widać na zdjęciach, które aktorka zamieszcza na Instagramie. Nie brakuje tam też przykuwających oko akcentów jak kolorowa kanapa, mozaika na podłodze, francuskie drzwi z lustrem, a także dodatków takich jak cięte kwiaty czy obraz na ścianie.

Agnieszka Sienkiewicz Fot. @agnieszka_sienkiewicz_official

Aktorka zdecydowanie jest fanką drewna na podłodze, ponieważ ma ją prawie w każdym pomieszczeniu. Wyjątkiem są kafelki w piękną mozaikę. Ściany to głównie biała farba i białe szafy. Choć jedna jest inna niż wszystkie - ceglana, ale oczywiście z białą boazerią.

Agnieszka Sienkiewicz Fot. @agnieszka_sienkiewicz_official

Agnieszka Sienkiewicz Fot. @agnieszka_sienkiewicz_official

Agnieszka Sienkiewicz Fot. @agnieszka_sienkiewicz_official

W jednym z pokoi Sienkiewicz zdecydowała się na neutralną kanapę w szarym kolorze. Natomiast w drugim oko przykuwa welurowa sofa w odcieniu butelkowej zieleni.

Dorota wróci do "Przyjaciółek"? Aktorka odpowiada

Agnieszka Sienkiewicz Fot. @agnieszka_sienkiewicz_official

Agnieszka Sienkiewicz Fot. @agnieszka_sienkiewicz_official



W sypialni aktorki zdecydowanie króluje biel. Białe ściany, tapicerowane białe wezgłowie, nawet pościel jest w tym kolorze. Dzięki srebrnym lampionom i czarno-białemu obrazowi na ścianie wnętrze zyskuje niepowtarzalny, przytulny klimat.

Podoba wam się wystrój mieszkania aktorki?