Izabella Łukomska-Pyżalska została okradziona. Przestępcy ukradli dwa luksusowe samochody. Była prezeska Warty Poznań podzieliła się z portalem Interia szczegółami zdarzenia. Została ustalona nagroda pieniężna dla osoby, która pomoże w odnalezieniu pojazdów.

Była prezes Warty Poznań padła ofiarą przestępców

Do kradzieży doszło 11 lutego nad ranem. Przestępcy ukradli Porsche Cayenne Turbo SE-hybrid oraz Mercedesa G AMG 63 Brabus. Samochody były w kolorze czarnym. Do zdarzenia doszło w Czapurach pod Poznaniem. Izabella Łukomska-Pyżalska wyznaczyła 50 tys. złotych nagrody za pomoc w zlokalizowaniu pojazdów. Przerażające w tej historii jest to, że przestępcy wcześniej włamali się do jej domu i ukradli kluczyki.

Skradziono nam auta. Włamano się do naszego domu i skradziono kluczyki. Wartość aut to 2 500 000 złotych. Nagroda wynosi 50 000 złotych.

Głos zabrał również mąż byłej prezeski Warty Poznań. Jakub Pyżalski twierdzi, że w trakcie włamania był z całą rodziną w mieszkaniu.

Byliśmy wtedy w domu, ale wszyscy spaliśmy. To była godzina czwarta rano. Złodzieje wyciągnęli kluczyki z domu i wyjechali autami za 2,5 mln złotych.

Izabella Łukomska-Pyżalska zaczynała swoją karierę zawodową jako modelka. W 2001 roku została dziewczyną roku polskiej edycji magazynu "Playboy". W 2011 roku zrobiło się o niej bardzo głośno, gdy przejęła funkcję prezeski w piłkarskim klubie Warta Poznań. Tę przygodę zakończyła siedem lat później. Obecnie wraz z mężem prowadzi dużą firmę developerską. Para wychowuje sześcioro dzieci.