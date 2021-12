Więcej na temat afery związanej z hotelami na Zanzibarze na stronie głównej Gazeta.pl

Gazeta.pl opisała sprawę Wojciecha Żabińskiego. Okazuje się, że właściciel obiektów wypoczynkowych na Zanzibarze i twarz marki Pili Pili w 2019 roku został skazany przez polski sąd na dwa lata i dwa miesiące bezwzględnego więzienia (w maju tego roku sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok, w listopadzie natomiast do Sądu Najwyższego wpłynęła kasacja pełnomocnika Żabińskiego). Tymczasem tłum gwiazd wyjechał na Zanzibar i prawdopodobnie korzysta z usług skazanego hotelarza (wskazują na to oznaczenia na Instagramie) W mediach społecznościowych zawrzało. Aktorzy i muzycy, którzy pochwalili się, że wypoczywają na wyspie, teraz masowo kasują niewygodne komentarze.

Natalia Kukulska nie odpowiada na komentarze fanów

Natalia Kukulska kilka dni temu pochwaliła się, że wyjechała na Zanzibar, by jako ambasadorka Fundacji Pili Pili zagrać koncert charytatywny. Internauci jednak szybko zauważyli, że z marką Pili Pili powiązany jest skazany Wojciech Żabiński. W komentarzach pod wpisem zachęcającym do udziału w evencie wywoływali wokalistkę do tablicy. Niestety, Kukulska nie odpowiedziała na żaden z komentarzy.

Małgorzata Socha usuwa komentarze, Tomasz Ciachorowski nie odpowiada

Na Zanzibarze aktualnie są również Małgorzata Socha, Anna Dereszowska, Magdalena Różczka i Tomasz Ciachorowski. Podczas koncertu Kukulskiej mają wznieść toast Noworoczny. Spośród wymienionych gwiazd jedynie Socha i Ciachorowski pochwalili się na Instagramie, że wypoczywają na wyspie.

Szykuje nam się naprawdę gorący sylwester. 31.12 o 21.00 w #naturalpark zacznie się wyjątkowy charytatywny koncert @natalia.kukulska. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na fundację #pilipilipomagam. Już nie mogę się doczekać! - napisał aktorka.

Imprezą cieszył się też Ciachorowski.

Razem z Fundacją Pili Pili Pomagam i moimi utalentowanymi koleżankami przywitam 2022 rok, wznosząc toast podczas wyjątkowego noworocznego koncertu Natalii Kukulskiej na Zanzibarze! Wiem, że rok temu też wszyscy żyliśmy nadzieją, że w nadchodzącym roku wszystko wróci do normy, a jak wyszło, wszyscy wiemy... Ale wierzę, że tym razem, oprócz karmienia się pobożnymi życzeniami i płonnymi nadziejami, warto zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby w kolejnym roku wszystko, co się wykoleiło, wróciło na swoje tory. Żebyśmy przestali się bać o zdrowie swoje i naszych bliskich, żebyśmy uczestniczyli w równym stopniu co przed wybuchem pandemii w życiu kulturalnym, mogli swobodnie się przemieszczać, a ceny usług i produktów przestały szybować w górę. Tego nam wszystkim życzę na nowy 2022 roku! - pisał aktor.

Pod wpisami obojga również pojawiło się wiele komentarzy na temat Wojciecha Żabińskiego. Nie brakowało linków do artykułu Gazety.pl na temat działalności hotelarza. Ani Socha, ani Ciachorowski nie odpowiedzieli na nie. Co więcej, aktorka usunęła większość niewygodnych wpisów fanów.

Pod zdjęciem Małgorzaty Sochy ukazał się też komentarz Katarzyny Zielińskiej.

Lecę do was - pisała aktorka.

Internauci zwrócili się więc również do niej. Niestety, także nie doczekali się odpowiedzi.

Napisaliśmy do Małgorzaty Sochy, Natalii Kukulskiej i Tomasza Ciachorowkiego, którzy zamieścili w mediach społecznościowych zdjęcia z Zanzibaru, oznaczając Fundację Pili Pili z prośbą o komentarz. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Gwiazdy na Zanzibarze w hotelach, których właściciel został skazany

Fundacja Pili Pili wydaje oświadczenie

Głos zabrała za to prezeska Fundacji Pili Pili Julianna Jacewicz.

Drodzy państwo, jako Prezes Fundacji Pili Pili Pomagam pragnę podkreślić, że Fundacja jest samodzielną instytucją i realizuje swoje cele statutowe. Dzieje się to m.in. dzięki artystom, którzy dziś są niesprawiedliwie pomawiani w mediach. Jest to bardzo krzywdzące i nie ma nic wspólnego z prawdą.

Współpraca dobroczynna artystów, którzy od blisko roku przyjeżdżają na Zanzibar na zaproszenie Fundacji, odbywające się koncerty i działania charytatywne, przełożyły się na konkretne wsparcie finansowe na rzecz Fundacji. Całkowity dochód z koncertów i licytacji przekazujemy m.in. na rozwój i działania Centrum Edukacji Pili Pili Pomagam. Efekty tej współpracy są powodem do dumy.

Dodatkowo inwestujemy w program kształcący dla nauczycieli, program wolontariatu, a działalność Fundacji wspiera lokalną społeczność i edukuje w wielu obszarach: zdrowotnym, ekologicznym, socjoekonomicznym i sportowym.