Klaudia Halejcio jest w szczęśliwym związku z partnerem Oskarem. 2 czerwca 2021 roku na świat przyszła ich córka, której dali na imię Nel. Aktorka szybko po porodzie pochwaliła się swoim szczęściem w social mediach. Kolejnym krokiem był zakup luksusowej rezydencji, gdzie uwili sobie gniazdko. Teraz cieszą się sobą, co widać na opublikowanych przez Klaudię zdjęciach.

Klaudia Halejcio opublikowała zdjęcie z partnerem i córką

Klaudia Halejcio aktywnie działa w social mediach. Aktorka rozśmiesza fanów zabawnymi filmikami, pokazuje kulisy pracy zawodowej i kadry z życia prywatnego. We wtorek na jej profilu pojawiło się wyjątkowe zdjęcie, na którym pozuje razem z córką i partnerem. O ile Nel często widzimy na profilu mamy, to Oskara raczej rzadko.

Do zdjęcia Klaudia założyła biały kostium, składający się z marynarki zdobionej złotymi guzikami i koronkową spódnicę o kroju syreny, zakończoną plisowaną falbaną. Do tego wybrała kremowe czółenka na obcasie z noskiem w szpic. Oskar ma na sobie szary garnitur i białą koszulę. Formalny look przełamał trampkami.

Halejcio podpisała zdjęcie jednym słowem.

#rodzinka.

Zdjęcie przypadło fanom do gustu. Zachwyceni obserwatorzy obsypali Klaudię i Oskara komplementami. Emotek w kształcie serc zostawionych pod fotografią nie sposób zliczyć.

Cudowna rodzinka, cieszę się twoim szczęściem.

Przepiękna rodzinka. Gratulacje.

Piękni i młodzi.

Super. Pięknie.

Liczycie na więcej zdjęć z ukochanym aktorki?