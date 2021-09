Karolina Matej to dwudziestojednoletnia wnuczka Grażyny Szapołowskiej. Jej pasją jest śpiew, którego uczyła się w klasie muzyczno-teatralnej. Gościnnie pojawiła się na płycie babci "Kochaj mnie", na której zaśpiewała utwór "Go Your Own Way". Matej to jednak nie tylko aspirująca piosenkarka, ale i również zapalona tiktokerka. Wnuczka aktorki podzieliła się właśnie na TikToku filmikiem, na którym odtwarza zdjęcia babci z młodości.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa prowadzi córkę na smyczy

Małgorzata Kożuchowska zagląda do lumpeksów. Pokazała, co kupiła za pięć złotych

Wnuczka Grażyny Szapołowskiej odtwarza zdjęcia babci z młodości

Na początku filmiku czytamy opis Matej:

Znalazłam zdjęcia babci z młodości i spróbowałam je odtworzyć.

Następnie zaś pojawiło się zestawienie czterech zdjęć Szapołowskiej z lat młodości - m.in. kadry z filmu "Krótki film o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego - oraz wystylizowaną na nią Karoliną Matej. Ciężko oprzeć się wrażeniu, że wnuczka gwiazdy odziedziczyła po niej sporo cech zewnętrznych. Wszystkie zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii.

Karolina Matej - wnuczka Grażyny Szapołowskiej. Kim jest?

Karolina Matej nieraz pojawiała się na ściankach w towarzystwie swojej babci. Obie panie wystąpiły też w "Dzień dobry TVN". Dziewczyna jest bardzo aktywna w sieci, gdzie prowadzi swoje media społecznościowe. Zwłaszcza na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad pięć tysięcy osób. Na jej profilu królują klasyczne selfie, na których eksperymentuje z makijażem i fryzurami. Znajdziemy też niejedne fotki z wakacji. W ostatnich miesiącach Matej odwiedziła między innymi nadmorskie miejscowości - takie jak Jastarnia czy Władysławowo.

Jennifer Lopez i Ben Affleck debiutują na ściance podczas Festiwalu w Wenecji

Karolina Matej przez jakiś czas aktywna była także na YouTubie. Tam z kolei wrzucała covery znanych przebojów. W 2020 roku próbowała dostać się do "The Voice", jednakże niestety żaden z jurorów nie chciał wziąć jej pod swoje skrzydła.