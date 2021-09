The Pussycat Dolls miały powrócić na scenę w wielkim stylu. Reaktywacja zespołu nastąpiła w grudniu 2019 roku podczas wspólnego występu w brytyjskim programie "X Factor". Gwiazdy zapowiedziały, że zostanie wydana nowa płyta oraz że wyruszą w trasę koncertową. Na dowód tych słów w lutym 2020 roku ukazał się singiel "React". Niestety, trwający aktualnie spór pomiędzy Nicole Scherzinger a Robin Antin może zakończyć wielkie plany związane z reaktywacją zespołu i trasą koncertową.

Nicole Scherzinger została pozwana przez Robin Antin

Założycielka i choreografka zespołu złożyła pozew przeciwko Scherzinger w Sądzie Najwyższym w Los Angeles. Powodem są żądania głównej wokalistki zespołu. Nicole domaga się większego udziału w całym przedsięwzięciu biznesowym oraz pełnej kontroli kreatywnej nad grupą.

W momencie ustalania warunków współpracy w 2019 roku Scherzinger zgodziła się otrzymać 49 proc. udziałów z występów i być "aktywnym partnerem" w trasie. Główna wokalistka postanowiła jednak zmienić zdanie i zażądała zwiększenia zysków do 79 proc. Oliwy do ognia dolał e-mail wysłany przez piosenkarkę do Antin w maju 2021 roku, w którym stwierdziła, że odmówi wzięcia udziału w trasie, chyba że warunki umowy zostaną zmienione zgodnie z jej wytycznymi.

Nicole Scherzinger w wysłanej wiadomości podkreśliła, że zmiana pierwotnych postanowień wynika z tego, że z powodu trasy koncertowej musiała zrezygnować z innych projektów. Kolejnym argumentem, którym posłużyła się gwiazda, był "wzrost jej marki osobistej".

Robin Antin odmówiła spełnienia nowych żądań wokalistki, które zostały w pozwie określone mianem "wymuszenia". Założycielka The Pussycat Dolls stwierdziła, że Nicole podpisała już umowę, jednocześnie godząc się na zaproponowane dwa lata temu warunki współpracy.

Jeżeli kobiety nie dojdą do porozumienia i trasa nie dojdzie do skutku, to zespół będzie musiał zapłacić korporacji Live Nation, która jest organizatorem koncertów, 600 tysięcy dolarów.

Zdaniem prawnika Nicole, złożony pozew to "desperacka próba odwrócenia winy"

Głos w tej sprawie zabrał prawnik Nicole Scherzinger, Howard King. Mężczyzna w rozmowie z portalem z E! News wyraził swoje zdanie dotyczące zaistniałej sytuacji.

Twierdzenia Antin są niedorzeczne i fałszywe. To desperacka próba odwrócenia winy za jej własne niepowodzenia. Jest to obciążenie Nicole zarzutami, które po prostu nie istnieją - powiedział Howard King.

Wielu internautów wspiera Scherzinger, twierdząc, że jej żądania wcale nie są wygórowane, ponieważ to ona od zawsze stanowi trzon całej grupy.