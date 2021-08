Zofia Zborowska i Andrzej Wrona na początku sierpnia zostali rodzicami. Aktorka cały czas relacjonuje życie w nowej rzeczywistości, a na jej profilu pojawia się coraz więcej treści związanych z dziećmi i macierzyństwem. Zaprezentowała, jaką kołysankę zaśpiewała córce.

Zofia Zborowska śpiewa córce kołysankę. Nietypowy wybór

Odkąd Zofia Zborowska ogłosiła, że spodziewa się dziecka, regularnie relacjonowała przebieg ciąży i swoje samopoczucie. W przeciwieństwie do wielu celebrytek popularnych w mediach społecznościowych nie zamierzała koloryzować tego okresu.

Po narodzinach Nadziejki aktorka nadal jest aktywna na swoim profilu w sieci. Pokazała m.in. pierwsze spotkanie psa z jej córką. Teraz podzieliła się wspólnymi chwilami z pociechą i zaprezentowała, jak śpiewa córce kołysankę. Zborowska zaśpiewała dziewczynce piosenkę "Przypływy" Ralpha Kaminskiego i Natalii Szroeder. Wygląda na to, że nie tylko aktorce ten utwór przypadł do gustu.

Kołysanka. Nic mnie tak ostatnio nie wzrusza jak ta piosenka. Kto, tak jak ja zakochał się w "Przypływach" by @natalia_szroeder i @ralphkaminski? Ta piosenka to czysta miłość, a Nadziejka przepięknie do niej usypia - napisała Zofia Zborowska.

Trzeba przyznać, że to nietypowy wybór, bo większość rodziców wybiera jednak dziecięce piosenki dla swoich maluchów. Poniżej możecie posłuchać oryginalnej wersji i obejrzeć przepiękny teledysk.

