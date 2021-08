Meadow Walker była nastolatką, gdy musiała zmierzyć się ze śmiercią ojca, Paula Walkera. Od tych tragicznych wydarzeń minęło już osiem lat, a ona zaczęła układać swoje życie. Zdradziła, że przyjęła oświadczyny i wszystko wskazuje na to, że niebawem stanie na ślubnym kobiercu. Pierścionek błyszczący na jej dłoni robi wrażenie.

Córka Paula Walkera zaręczyła się

Meadow Walker o zaręczynach poinformowała fanów za pośrednictwem Instagrama. Na krótkim filmiku, który został nakręcony w basenie luksusowej posiadłości mieszczącej się gdzieś na pustyni, młoda kobieta z uśmiechem pokazuje dłoń. W oczy od razu rzuca się pierścionek z dużym diamentem, który błyszczał w słońcu. Meadow w opisie zamieściła emotikonki serca.

W komentarzach posypały się słowa gratulacji od fanów, którzy cieszyli się szczęściem córki znanego aktora.

Z kim zaręczyła się Meadow Walker, córka Paula Walkera?

Meadow przez jakiś czas zrobiła sobie przerwę od mediów społecznościowych. Gdy wróciła, coraz częściej fani przy jej boku mogli oglądać zapowiadającego się obiecująco aktora. Na początku lipca potwierdziła, że nie jest już singielką. Teraz powiedziała "tak" i wygląda na to, że zamierza zostać jego żoną. Jej narzeczonym jest Louis Thornton-Allan. Mężczyzna to początkujący aktor i model. Na swoim koncie nie ma jeszcze znaczących sukcesów, ale jego kariera nabiera tempa. Louis studiuje w Stella Adler Studio of Acting w Nowym Jorku. W styczniu 2021 roku Louis wystąpił w teledysku do piosenki "Vintage", zespołu Blu DeTiger.

