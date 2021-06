Michał Kempa poprowadzi razem z Marcinem Prokopem trzynastą edycję show "Mam talent!", który już jesienią zobaczymy w stacji TVN. Co wiemy o komiku? Gdzie mogliśmy go już oglądać?

Michał Kempa. Kim jest nowy prowadzący "Mam talent!"?

Michał Kempa jest stand-uperem. Wygrał w 2010 roku program "Stand up. Zabij mnie śmiechem". Prowadził też "Comedy Club" w "Comedy Central". Słuchacze radia znają go z anteny Rock Radia oraz newonce.radio, gdzie prowadzi poranną audycję. Komik jest też aktywny na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się nie tylko wydarzeniami z życia zawodowego. Jego konto pełne jest zdjęć z tras rowerowych, co jest jego pasją.

Na pytanie, jak określiłby to, co robi i kim jest, Michał Kempa odpowiada:

Śmieszkiem, śmieszkownictwo uprawiam. Ale "komik" to też dobre słowo.

Michał Kempa pochodzi z Bielska-Białej. W tym mieście ukończył też naukę w liceum. Po maturze przeniósł się na studia do Warszawy. Jak sam przyznał w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej", pierwsze lata na uczelni upłynęły mu na nauce. Na trzecim roku postanowił wziąć udział w programie Polsatu "Stand up. Zabij mnie śmiechem", który udało mu się wygrać. Choć planował karierę prawnika, to zwycięstwo w programie satyrycznym odwróciło jego życie do góry nogami. Od tego momentu zaczęła się jego kariera w show-biznesie.

Studia jednak skończyłem i poszedłem na aplikację (...). Miałem w głowie kuriozalny plan, że będę jedynym na świecie adwokatem i komikiem jednocześnie. Kupiłem sobie nawet porządną marynarkę i krawat, żeby jakoś wyglądać na zajęciach dla aplikantów i się do moich kolegów przynajmniej w ten sposób upodobnić. Ale po siedmiu miesiącach uznałem, że to głupi pomysł, i odpuściłem. Ostatecznie skupiłem się na tym, co robię.

Kim jest rodzina Michała Kempy?

Od paru lat Michał Kempa związany jest ze stacją TVN24. Współprowadzi tam program "Szkło kontaktowe", w którym komentuje wydarzenia ze sceny politycznej. To za sprawą udziału w tym programie pojawiły się plotki, że może jest synem Grzegorza Miecugowa, pomysłodawcy i pierwszego redaktora "Szkła kontaktowego".

Oczywiście Michał Kempa dementuje takie pogłoski. Zaprzecza również innej plotce, jakoby jego matką była Beata Kempa, polityczka PiS i posłanka do parlamentu UE. Jednak jako komik chętnie wykorzystuje takie fałszywe informacje.

Przypomnijmy, że trzynastą edycję „Mam talent!" zobaczymy jesienią w stacji TVN. Jak poradzi sobie Michał Kempa w roli prowadzącego? Będziecie oglądać?