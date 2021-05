"The Voice of Poland" ma powrócić z 12. edycją. Rozpoczęły się już przesłuchania w celu znalezienia kolejnych talentów wokalnych Polsce. Jakiś czas temu potwierdzono, że tym razem TVP odświeży nieco panel jurorski. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że na fotelu trenera zasiądzie Rafał Brzozowski. Piosenkarz bezpośrednio odniósł się do tych doniesień.

Rafał Brzozowski trenerem w "The Voice of Poland"? Piosenkarz komentuje

Prezenter TVP usiadł wygodnie w fotelu za kierownicą w samochodzie, włączył kamerę w telefonie i rozprawił się z plotkami na swój temat odnośnie "The Voice of Poland". Przypięty pasami bezpieczeństwa Brzozowski zdementował udział w kolejnej edycji show. Potwierdził jednak, że pojawi się jako prowadzący w formacie "The Voice Senior", na co już nie może się doczekać:

Pojawiają się cały czas artykuły o tym, że mam być trenerem w "The Voice of Poland". Nie, nie będę trenerem w "The Voice of Poland". Jestem kolejnym prowadzącym "The Voice Senior" na razie i to jest bardzo piękny program, fantastyczny. Nie mogę się doczekać spotkania z cudownymi seniorami i bycia częścią tego programu. Także dementuje to. Po raz kolejny pojawiają się te dziwne artykuły, nie wiem, kto to podkręca, nie wiem po co. Nie będę trenerem w "The Voice of Poland".

Udział Brzozowskiego zdementował także rzecznik TVP w rozmowie z Plotkiem. Przyznał jednakże, że po nowej edycji możemy spodziewać się niespodzianek.

"The Voice of Poland" lubi zaskakiwać swoich fanów i również nadchodząca, dwunasta odsłona pełna będzie miłych niespodzianek i nowych pomysłów.

Chcielibyście zobaczyć Brzozowskiego w roli trenera "The Voice of Poland"?