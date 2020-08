Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są ze sobą od lat, a media co jakiś czas spekulują o ich zaręczynach lub ślubie. Tym razem jednak to sami zainteresowani podsycili plotki. Wszystko przez opis do zdjęcia, które udostępniła ukochana piłkarza. Przez jedno słowo posypały się gratulacje.

REKLAMA

Zobacz: Szczęśliwy Cristiano Ronaldo spędza czas z dziećmi. "Czuję się kochany". Komentuje sama wybranka piłkarza

Zobacz wideo Georgina Rodriguez chciała pokazać, jak ćwiczy. Całe show skradła córka Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zaręczyli się?

Para pochwaliła się identyczną fotografią na swoich profilach na Instagramie. Na zdjęciu widzimy Cristiano Ronaldo i Georginę Rodriguez trzymających się za ręce na tle zachodzącego słońca. Uwagę zwracają jednak podpisy. Ukochana piłkarza napisała jedynie "tak" i dodała emotkę róży. Ronaldo natomiast podpisał zdjęcie słowami:

Moja miłość.

Dla internautów podpisy, a zwłaszcza ten, który dodała Georgina, stały się dowodem na to, że para wreszcie się zaręczyła. W komentarzach nie zabrakło więc lawiny gratulacji od zachwyconych fanów.

Wreszcie się zaręczyliście, gratulacje!

O rany, to cudowne, gratulacje!

Tyle czekałam na wasze zaręczyny, super wiadomość!

Gratulacje - pisali fani.

Na razie Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez nie napisali wprost, że faktycznie zaręczyli się i planują ślub. Być może niedługo przerwą milczenie. Para wychowuje razem czworo dzieci. Razem mają jedno biologiczne dziecko - trzyletnią Alanę Martinę. 10-letniego Cristiano Juniora oraz trzyletnie bliźnięta Mateo i Evę urodziły surogatki.