Jennifer Aniston podobno została wyrzucona z domu przez Brada Pitta, ale już ma nowego adoratora. To jej kolejny eks!

Jeszcze do niedawna plotkowano, że Jennifer Aniston znów odnalazła szczęście u boku byłego męża Brada Pitta. Informacje o ich romansie zaczęły się, gdy aktor rozwiódł się z Angeliną Jolie. Ostatnio nawet mówiło się, że para spędza razem izolację, a czujni fani dopatrzyli się aktora na ostatnim nagraniu Jennifer na Instagramie. "National Enquirer" jest jednak innego zdania.

Jennifer Aniston ma romans z kolejnym byłym?

Tabloid donosi, że Brad Pitt wyrzucił Jennifer Aniston z domu, ponieważ nie był gotowy na kolejny poważny związek. Tym razem Jennifer nie rozpacza, bo rzuciła się w wir kolejnego romansu i to znów z byłym partnerem.

Najwyraźniej Jennifer ma słabość do swoich eks, bo na jej celowniku rzekomo znalazł się Gerard Butler, z którym spotykała się już w 2009 roku. Para grała razem w filmie "The Bounty Hunter". Co jednak ciekawe, obecnie Gerard jest w związku z Morgan Brown i nie jest z nią szczęśliwy. Ma dość ciągłych kłótni oraz rozstań. Znalazł więc pocieszenie w ramionach dowcipnej Jennifer i to z nią prowadzi długie rozmowy telefoniczne wieczorami.

Z pewnością niedługo dowiemy się, które z medialnych doniesień są prawdziwe. Mamy jednak nadzieję, że Jennifer jest szczęśliwa bez względu na to, z kim akurat się spotyka.

