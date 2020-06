Telewizja Polska po raz kolejny pokazuje, jak bardzo tolerancyjna nie jest. Jakiś czas temu wycięła fragmenty eurowizyjnego koncertu, w których pojawiła się transpłciowa prowadząca, a ostatnio nie zgodziła się na emisję reklamy "Głośni w łóżku", w której wystąpiło jednopłciowe małżeństwo, które dało się poznać szerszej publiczności, publikując w sieci własną wersję klipu do piosenki szwedzkiego zespołu Roxette, "Some Other Summer". Dziś obchodzą trzecią rocznicę ślubu (pobrali się na Maderze).

TVP nie wyemituje reklamy Durex, w której występuje homoseksualna para

Wirtualne Media skontaktowały się z Telewizją Polską z prośbą o komentarz w sprawie. Oficjalnym powodem mają być bowiem liczne skargi widzów, których do tej pory gorszyła emisja intymnych treści.

Na etapie konsultacji z domem mediowym, Biuro Reklamy zgłosiło zastrzeżenia do jednej z kreacji planowanej w kampanii. Zastrzeżenie to wynikało w szczególności z dużej ilości skarg widzów, jakie Telewizja Polska otrzymywała na filmy reklamowe zawierające treści intymne. Ostatecznie reklamodawca poinformował nas, że zamierza oprzeć kampanię wyłącznie na kreacji, do której Biuro Reklamy zgłosiło zastrzeżenia. Dotychczasowa opinia została podtrzymana, a dom mediowy poinformował, że nie zamierza zlecać kampanii.

Okazuje się, że w takich sytuacjach nadawcy często siadają do negocjacji i ewentualnie wycinają konkretne fragmenty z końcowego materiału. W tym wypadku tak się nie stało.

Jak usłyszeliśmy w domu mediowym OMD, który kupował media telewizyjne do kampanii, w tym wypadku TVP tego rodzaju negocjacji nie podjęła - czytamy na stronie Wirtualnych Mediów.

Plotek poprosił o komentarz w sprawie głównych bohaterów reklamy, Jakuba i Dawida. Małżeństwu nie jest przykro, że nie zobaczą się w TVP.

Nie jesteśmy stroną w tej sprawie, nie wiemy, jak wyglądały negocjacje między TVP, a domem mediowym, więc nie chcemy się na ten temat wypowiadać. Szkoda tylko widzów TVP, którzy przy braku edukacji seksualnej nie mają szansy dowiedzieć się o nowoczesnych metodach antykoncepcji i o tym, że warto rozmawiać o swoim życiu seksualnym, bo to jest głównym przesłaniem kampanii. Nie jest nam natomiast w ogóle przykro, że reklamy z nami nie ma na antenie TVP. Przykro to byłoby nam pokazywać się na tej samej antenie, co "Wiadomości".

Cóż, mamy XXI wiek, a tak wielką niechęć do relacji jednopłciowych. Obecnie trwa tzw. Pride Month, czyli miesiąc dumy (organizatorzy pierwszego marszu równości nazwali go tak, by oddać hołd demonstracjom, które odbyły się wieczorem, 28 czerwca 1969 roku, będących skutkiem porannego nalotu policjantów na klub gejowski w Nowym Jorku), a nasz kraj uznany został za najbardziej homofobiczny w Europie w rankingu ILGA Europe. Przykre.