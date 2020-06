Siostra Roberta Lewandowskiego obchodzi szóstą rocznicę ślubu. Z tej okazji Milena Lewandowska pokazała suknię. Obłędna

Milena Lewandowska jest w ciąży i wraz z mężem spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Niedawno po raz pierwszy pokazała na Instagramie ciążowe krągłości, a chwilę później pochwaliła się profesjonalną sesją zdjęciową, na której zaprezentowała dużych już rozmiarów brzuch. Tym razem wrzuciła do sieci archiwalne zdjęcie ze ślubu.

Milena Lewandowska świętuje rocznice ślubu

Siostra Roberta Lewandowskiego opublikowała na Instagramie fotografię ze ślubnej sesji zdjęciowej. W ten sposób postanowiła uczcić szóstą rocznicę ślubu. Opisując zdjęcie, Milena Lewandowska użyła jedynie hashtagów, które świadczą o tym, że małżeństwo jest dla niej przygodą życia. Dodała również, że "lepiej razem". Uwagę zwraca jednak przede wszystkim fotografia, na której widać ślubną kreację Mileny.

Milena Lewandowska stoi na zdjęciu tyłem, więc niestety widzimy tylko tył sukni, ale nie da się ukryć, że robi wrażenie. Kreacja odkrywała plecy, mocno podkreślała figurę, a do tego była cała we wzory i miała bardzo bogaty, zdobiony tiulem i falbanami dół. Kształt sukni to wciąż modna wśród panien młodych "syrena".

W komentarzach obserwatorzy siostry Roberta Lewandowskiego złożyli jej gratulacje z okazji rocznicy ślubu. My również się do nich przyłączamy.

