Joanna Racewicz pożegnała Jerzego Pilcha na Instagramie

W miniony czwartek 29 maja "Gazeta Wyborcza" poinformowała o śmierci Jerzego Plicha. W ostatnich dniach życia 68-latek skarżył się na problemy z ciśnieniem, jednak nie wiadomo co dokładnie spowodowało jego zgon. Odejście pisarza to wielki cios nie tylko dla jego rodziny, ale również przyjaciół. Wielu sławnych znajomych Pilcha pożegnało go już w mediach społecznościowych. W tym jego była partnerka.

Joanna Racewicz żegna Jerzego Pilcha

Wspomnienie Jerzego Pilcha opublikowali w mediach społecznościowych między innymi Monika Olejnik, Rafał Trzaskowski oraz Kuba Wojewódzki. Samozwańczy król TVN-u wyznał nawet, że był umówiony na spotkanie z nieżyjącym już pisarzem. Laureata nagrody Nike pożegnała również Joanna Racewicz. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła ich wspólne czarno-białe zdjęcie. Zamiast opisu zamieściła jedynie imię "Jerzy" oraz czarne serce.

Przypomnijmy, że kilkanaście lat temu dziennikarka i pisarz byli parą. Ponoć poznali się na korytarzu w redakcji tygodnika "Polityka". Oboje byli wówczas w trudnych momentach życia. Racewicz dopiero co zakończyła związek, a Pilch właśnie się rozwodził. Ich romans nie potrwał długo, ale jak widać prezenterka dobrze wspomina zmarłego.

Ciągle wspominałam Państwa razem... Smutno i pusto.

Wielka strata - czytamy w komentarzach.

Dołączamy się do kondolencji.