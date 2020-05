Antek Królikowski zabrał dziewczynę na spacer do lasu. "Kasia ma na palcu pierścionek zaręczynowy?"

Po rozstaniu z Julią Wieniawą, Antek Królikowski zaczął spotykać się z Kasią Dąbrowską. Wybranka aktora nie jest związana z show-biznesem i póki co nie wykazuje większego zainteresowania światem gwiazd. Co prawda bywa z Antkiem na salonach, jednak para nie pozuje razem na okolicznościowych ściankach. Dziewczyna nade wszystko ceni sobie prywatność, a jej profil na Instagramie jest niepubliczny.

Antek Królikowski na selfie z mamą i dziewczyną

Antek Królikowski regularnie wrzuca do sieci zdjęcia z Kasią Dąbrowską. Ostatnie selfie jest wyjątkowe. Aktorowi towarzyszy nie tylko partnerka, ale też mama, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Cała trójka wybrała się na spacer do podwarszawskiego lasu. Tam w spokoju i bez maseczek mogli zachwycać się urokami wiosennej przyrody.

Ludzie z lasu - podpisał zdjęcie Antek.

W komentarzach z miejsca zaroiło się miłych słów, jednak internautom nie umknął też jeden znaczący szczegół. Chodzi o piękny pierścionek na palcu Kasi Dąbrowskiej.

Kasia ma na palcu pierścionek zaręczynowy? - spytała jedna z fanek.

Partnerka Królikowskiego pospieszyła z wyjaśnieniami i odpisała krótko: nie. Jak widać, na ślub w rodzinie Królikowskich trzeba póki co jeszcze trochę poczekać. Czy Kasia rzeczywiście okaże się tą jedyną? To pokaże czas. Fani już nie mogą doczekać się, aż zobaczą parę na ślubnym kobiercu. Jedno jest pewne - to wydarzenie zelektryzowałoby kolorową prasę. W końcu Antek od kilku lat cieszy się opinią jednego z najpopularniejszych polskich aktorów. Ostatnio można było oglądać go między innymi w filmie "Bad Boy" Patryka Vegi.