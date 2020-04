Adam Zdrójkowski zasłynął rolą Kuby Boskiego w serialu "Rodzinka.pl". Krnąbrnego syna Małgorzaty Kożuchowskiej i Tomasza Karolaka grał przez prawie 10 lat. W międzyczasie dorobił się pokaźnego grona fanów. Jego profil na Instagramie obserwuje już ponad milion osób, co jak na polski show-biznes jest bardzo dobrym wynikiem. W sieci młody gwiazdor od czasu do czasu pokazuje kulisy swojego życia prywatnego. W odróżnieniu od kolegów i koleżanek z branży nie jest jednak szczególnie wylewny w kwestii opowiadania o rodzinie. Ostatnio zrobił wyjątek.

Adam Zdrójkowski ze łzami w oczach żegna się z serialem "Rodzinka.pl":

Adam Zdrójkowski pokazał mamę

Adam karierę zaczął w bardzo młodym wieku. Od samego początku mógł liczyć na wsparcie ze strony swoich rodziców. Edyta i Dariusz Zdrójkowscy kibicowali synowi na widowni, kiedy to występował w "Tańcu z gwiazdami" oraz w "Dance Dance Dance". Ostatnio mama Adama świętowała urodziny. Z tej okazji dumny syn pochwalił się jej zdjęciem w relacji na Instagramie. Pani Edyta to przepiękna kobieta. Zgodzicie się chyba z nami, że Adam jest do niej bardzo podobny.

Mama Adama Zdrójkowskiego Instagram.com/adam_zdrojkowski

Co ciekawe, mama Zdrójkowskiego także udziela się w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 11 tysięcy osób. Tam pani Edyta chętnie wrzuca zdjęcia ze swoimi synami. Przypomnijmy, że Adam ma brata bliźniaka. Kuba także jest aktorem, choć zrobił sobie dłuższą przerwę od występów w telewizji.

Dołączamy się i również składamy pani Edycie Zdrójkowskiej serdeczne życzenia urodzinowe!

