Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do radia. Wiemy, kto będzie pierwszym gościem. To osoba ważna dla jej zmarłego męża

Już od dłuższego czasu mówiło się, że Agnieszka Woźniak-Starak wraca do pracy. Przypomnijmy, że gwiazda postanowiła zrobić przerwę zawodową po tragicznej śmierci jej męża Piotra Woźniak-Staraka w sierpniu. To z pewnością były dla niej bardzo trudne miesiące, jednak jak wiele razy podkreślała - kocha to, co robi. O powrocie do Warszawy oraz do aktywności zawodowej osobiście poinformowała na swoim Instagramie. Teraz znamy już dokładną datę rozpoczęcia jej projektu.

REKLAMA

Agnieszka Woźniak-Starak wraca do pracy

W poniedziałek rano Agnieszka Woźniak-Starak gościła w Newonce.radio. To właśnie na antenie tego radia będzie miała swoją autorską audycję. Prezenterka przyznała, że bardzo tęskniła za pracą.

Ile lat minęło od ostatniego pobytu w radio?

Ostatni był razem z Kubą [red. Wojewódzkim]. Jakieś sześć lat?

Lubisz to? - podpytywał dziennikarz.

Strasznie tęskniłam i myślę, że radio internetowe to przyszłość - przyznała.

Następnie jeden z prowadzących poranną audycję zdradził, jak nazywa się autorski projekt Woźniak-Starak i kiedy wystartuje. Okazuje się, że będziemy mogli ją usłyszeć już w środę 11 marca, w godzinach 16-17. Nazwa jej pasma to life balance.

Chcę powiedzieć, że długo rozmawialiśmy o tym, jak to ma wyglądać. Na początku miało być o kobietach i z kobietami, ale postanowiliśmy nie dyskryminować mężczyzn. Będziemy rozmawiać czule o tym, jak złapać w tym naszym świecie równowagę na przekór różnym sytuacjom. Zaproszeni goście może powiedzą, jak odzyskać tę siłę. Nie wiemy, jaka siła w nas siedzi dopóki życie nas nie przeciągnie - powiedziała Agnieszka.

Jeden z obecnych prezenterów dodał, że nie mogą zdradzić nazwiska pierwszego gościa Agnieszki, ale będzie to ważna osobowość.

Bardzo się cieszę, że porozmawiasz z tą osobą. To będzie mocne otwarcie i ważna rozmowa.

Bardzo nieoczekiwania - dodała Woźniak-Starak.

Mimo to, magazyn "Party" twierdzi, że znają już nazwisko gościa. Podobno będzie to Magdalena Boczarska, która zagrała w filmie "Sztuka Kochania". Przypomnijmy, że został on wyprodukowany przez Piotra Woźniak-Staraka.

Będziecie słuchać jej audycji?

KB