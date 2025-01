Piotr był uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertki połączyły go w parę z Agatą. Uczestnicy od początku tworzyli dość burzliwą relację. Nikogo więc nie zdziwił fakt, gdy w finale okazało się, że nie są już razem. - Mam poczucie niskiej wartości, dlatego też się zapisywałam do programu, czułam się dużo lepiej w swojej skórze, byłam gotowa na tę miłość, ale tutaj się tak szybko wszystko zadziało, że po prostu wróciłam do punktu wyjścia, że ja nie chcę - tłumaczyła uczestniczka podczas spotkania z ekspertkami. Co ciekawe, mimo rozpadu małżeństwa Piotr wciąż utrzymuje kontakt z rodziną Agaty. Właśnie opublikował w sieci zdjęcie z jej bliskimi, na co Agata momentalnie zareagowała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr z rodziną Agaty. "Życzę szczęścia"

Piotr prężnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio na jego instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, na którym zapozował z krewnymi Agaty. "Rodzina Miechowskich pozdrawia z Warszawy" - czytamy w opisie fotografii. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Agata dosadnie napisała, co o tym sądzi. Już wcześniej komentowała w sieci zachowanie Piotra po zakończeniu programu, ale tym razem nie gryzła się w język i uderzyła także w swoją rodzinę.

Ja w szoku nie jestem, bo od razu podejrzewałam kuzyna, ale z żoną się nie przyznali do kontaktu. Rodziny się nie wybiera, ale czy utrzymujesz z nią kontakt już tak. Swoją drogą tutaj akurat nie mogę zaprzeczyć podobieństwa, więc ten tego, jeśli tak bardzo się polubili to życzę szczęścia

- napisała na InstaStories. Zdjęcie publikacji Agaty możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr nie chce oddać Agacie nazwiska. Wiadomo, co mówi o tym prawo

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sukcesywnie dostarcza Agacie mocnych wrażeń. Nie tylko po rozstaniu spotyka się z jej bliskimi, ale także mimo rozwodu nie chce "oddać" jej nazwiska, które przyjął podczas ślubu w urzędzie stanu cywilnego. Agata wielokrotnie miała okazję wypowiadać się na ten temat. "Mam tylko nadzieję, że jak mu tak prędko do rozwodu, to że nazwisko też odda. Nie chciałabym, żeby miał moje nazwisko" - mówiła jakiś czas temu zaniepokojona. Uczestniczka dodała, że to nazwisko jej zmarłego taty i czuje się z nim bardzo związana, a taka forma przedłużenia rodu się jej wyraźnie nie podoba. Jak wygląda ta kwestia od strony prawnej? Zapytaliśmy o to eksperta. Więcej przeczytasz tutaj: "ŚOPW". Agata nie chce, aby Piotr "bezcześcił" jej nazwisko. Co może zrobić? Zapytaliśmy prawniczkę [PLOTEK EXCLUSIVE]