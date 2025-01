"M jak miłość" jest jednym z najpopularniejszych seriali w polskiej telewizji. Fani przyglądają się historii rodziny Mostowiaków od 2000 roku, a za jedną z ulubionych i zarazem ponadczasowych postaci uznaje się graną przez Teresę Lipowską Barbarę Mostowiak. 27 stycznia 2025 roku producenci serialu ogłosili, że w nadchodzących odcinkach w życiu seniorki pojawi się pewna, ważna osoba - i przy tym całkiem nowy bohater.

Zobacz wideo Teresa Lipowska pojawiła się na Telekamerach. Zapytaliśmy ją o Witolda Pyrkosza

"M jako miłość" zaskoczyło. Wkrótce zobaczymy całkiem nową postać

Twórcy serialu przekazali fanom na Facebooku radosną nowinę. W poniedziałkowym odcinku o godzinie 20.55 pojawi się nowa postać, która prawdopodobnie namiesza w życiu Barbary Mostowiak. "Nowy bohater w 'M jak miłość'! Dawno niewidziany przyjaciel Barbary ze szkolnych lat, Jan Mokrzycki (Wojciech Duryasz), pojawi się w odcinku. Mężczyzna przygarnie uroczego, porzuconego kundelka. Wspomnienia powrócą, a wasze serca z pewnością zmiękną. Dziś o 20:55 w TVP2" - przekazała produkcja "M jak miłość", zamieszczając także kadry ze zbliżającego się epizodu.

Wielbiciele serialu na pewno nie mogą się już doczekać odcinka. Na kilka godzin od ogłoszenia nowego bohatera post na profilu TVP zebrał kilkadziesiąt polubień oraz serduszek.

"M jak miłość". To ona jest najmniej lubianą postacią. "Zdecydowanie"

Podczas gdy Barbara Mostowiak należy do grona ulubionych bohaterów widowni, niektóre postacie z serialu cieszą się znacznie mniejszym uznaniem. Profil Super Express Seriale na Facebooku zapytał niedawno obserwujących, która bohaterka "M jak miłość" najbardziej ich denerwuje. Mimo iż odpowiedzi były zróżnicowane, wybór padł ostatecznie na Natalkę Mostowiak (graną przez Dominikę Suchecką) - córkę Marka (Kacpra Kuszewskiego) oraz Hanki (Małgorzaty Kożuchowskiej). "Pierwsze miejsce zajmuje Natalka, już przesadnie lata za tym Bartkiem. Uczepiła się go jak rzep psiego ogona", "Zdecydowanie Natalka", "Natalka! Ma fajnego chłopaka koło siebie, to się ciągle trzyma byłego swoje siostry, mimo że on wybrał swoją chorą żonę!" - odpisali szczerze fani serialu.